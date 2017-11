Uudised

Linn kinnitas sadama haldajad

Kolmapäev, 22. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 22. november 2017. Eilsel Saaremaa vallavalitsuse istungil kinnitati otsus, mille alusel antakse alates 1. jaanuarist Kuressaare sadam koos akvatooriumiga Saaremaa Merispordi Seltsi kasutusse.



Lepingus seisab, et „sadama kasutamise sihtotstarve on sadama pidamine ja -teenuste osutamine vastavalt sadamaseadusele, Kuressaare sadama eeskirjale ja ohutu meresõidu nõuetele. Samuti noorpurjetajate treeningute ja võistluste korraldamine, sadamakohviku pidamine, sadama turundamine ja arendamine“.



Kohviku osas on valla pressiesindaja Kristiina Maripuu andmetel kasutaja kohustatud korraldama navigatsioonihooajal jahtklubi kohvikuruumides avaliku toitlustamise, olgu siis tegu paiga väljarentimise või seal ise tegutsemisega. Seejuures tuleb tagada ruumide vastavusse viimine toitlustamis- ja töötervishoiu nõuetega, varustamine vajaliku inventari ja seadmetega ning hoidmine kasutamiseks sobivas seisundis.



Leping on tähtajaline ning lõpeb 31. detsembril 2022. Lepingus seisab, et „sadama kasutamise sihtotstarve on sadama pidamine ja -teenuste osutamine vastavalt sadamaseadusele, Kuressaare sadama eeskirjale ja ohutu meresõidu nõuetele. Samuti noorpurjetajate treeningute ja võistluste korraldamine, sadamakohviku pidamine, sadama turundamine ja arendamine“.Kohviku osas on valla pressiesindaja Kristiina Maripuu andmetel kasutaja kohustatud korraldama navigatsioonihooajal jahtklubi kohvikuruumides avaliku toitlustamise, olgu siis tegu paiga väljarentimise või seal ise tegutsemisega. Seejuures tuleb tagada ruumide vastavusse viimine toitlustamis- ja töötervishoiu nõuetega, varustamine vajaliku inventari ja seadmetega ning hoidmine kasutamiseks sobivas seisundis.Leping on tähtajaline ning lõpeb 31. detsembril 2022.

Veel artikleid samast teemast »