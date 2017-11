Uudised

TS Laevad asendas kütuseveo reisi tavareisiga

Kolmapäev, 22. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 22. november 2017. Alates käesoleva nädala reedest ehk 24. novembrist ei toimu enam reedeti kell 14.05 Virtsust Kuivastusse väljuvat ohtliku veose reisi.



TS Laevade juhatuses esimehe Jaak Kaabeli sõnul tegi laevafirma sellise otsuse, kuna reedeti liigub Virtsu-Kuivastu liinil palju reisijaid ja sõidukeid ning tihtipeale tekivad just ohtliku veose reisi kellaajal pikemad järjekorrad.



Vastavalt rahvusvahelistele ohutusnõuetele võib ohtliku veose reisil olla laeval vaid laeva pikkuse jagu inimesi ehk uute parvlaevade puhul 114. See piirab aga tunduvalt laevale laaditavate sõidukite arvu ning tihtipeale tekitab kail ootavates inimestes pahameelt, miks laev väljub pooltühjana.



„Reede on ka see päev, mil Saaremaal toimuvad mitmed üritused ja võistlused ning inimesed arvestavad kohalejõudmiseks just kell 14.05 Virtsust väljuva reisiga. Seetõttu otsustasime kokkuleppel Saare maavalitsusega reedese ohtliku veose reisi asendada tavareisiga, mis annab reisijatele paremad võimalused reisimiseks,“ selgitas Kaabel.



Ohtliku veose reis Virtsust Kuivastusse toimub endiselt reedeti kell 6.45. Kokku on nädalas Virtsust Kuivastusse 16 ning Kuivastust Virtsu 12 ohtliku veose reisi.

Uued parvlaevad mahutavad 150 sõiduautot ja laevadel on päästevahendeid 700 inimese üleveoks. TS Laevade juhatuses esimehe Jaak Kaabeli sõnul tegi laevafirma sellise otsuse, kuna reedeti liigub Virtsu-Kuivastu liinil palju reisijaid ja sõidukeid ning tihtipeale tekivad just ohtliku veose reisi kellaajal pikemad järjekorrad.Vastavalt rahvusvahelistele ohutusnõuetele võib ohtliku veose reisil olla laeval vaid laeva pikkuse jagu inimesi ehk uute parvlaevade puhul 114. See piirab aga tunduvalt laevale laaditavate sõidukite arvu ning tihtipeale tekitab kail ootavates inimestes pahameelt, miks laev väljub pooltühjana.„Reede on ka see päev, mil Saaremaal toimuvad mitmed üritused ja võistlused ning inimesed arvestavad kohalejõudmiseks just kell 14.05 Virtsust väljuva reisiga. Seetõttu otsustasime kokkuleppel Saare maavalitsusega reedese ohtliku veose reisi asendada tavareisiga, mis annab reisijatele paremad võimalused reisimiseks,“ selgitas Kaabel.Ohtliku veose reis Virtsust Kuivastusse toimub endiselt reedeti kell 6.45. Kokku on nädalas Virtsust Kuivastusse 16 ning Kuivastust Virtsu 12 ohtliku veose reisi.Uued parvlaevad mahutavad 150 sõiduautot ja laevadel on päästevahendeid 700 inimese üleveoks.

Veel artikleid samast teemast »