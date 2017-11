Uudised

Teenuskeskuse juhi töö eeldab mitmekesisust

Kolmapäev, 22. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 22. november 2017. Saaremaa vald on praeguseks käivitanud kaheksa osakonna juhataja, kümne teenuskeskuse ja vallavalitsuse rahandusteenistuse juhataja konkursid.



Teenuskeskused saavad olema Kihelkonnal, Laimjalas, Leisis, Mustjalas, Orissaares, Pihtlas, Pöidel, Salmel, Torgus ning Valjalas.



Teenuskeskuse juhataja põhiülesanneteks on teenuskeskuse töö juhtimine, keskuse pädevuses olevate haldus- ja majandusülesannete täitmine, halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamine ja vajadusel nende edastamine vallavalitsusele.



Rahandusteenistuse juhataja asub ellu viima Saaremaa valla juhtimispoliitikat finantsvaldkonnas ning juhib teenistuse tööd. Teenuskeskused saavad olema Kihelkonnal, Laimjalas, Leisis, Mustjalas, Orissaares, Pihtlas, Pöidel, Salmel, Torgus ning Valjalas.Teenuskeskuse juhataja põhiülesanneteks on teenuskeskuse töö juhtimine, keskuse pädevuses olevate haldus- ja majandusülesannete täitmine, halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamine ja vajadusel nende edastamine vallavalitsusele.Rahandusteenistuse juhataja asub ellu viima Saaremaa valla juhtimispoliitikat finantsvaldkonnas ning juhib teenistuse tööd.

Veel artikleid samast teemast »