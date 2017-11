Uudised

Orissaare seenelise saak jõuab poelettidele

Kolmapäev, 22. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 22. november 2017. Väikese vimkaga seened saatis ettevõtja prooviks ka presidendi kantseleisse. Foto: erakogu Ettevõtja Maria Kaljuste andis mõni aeg tagasi välja tuttuue toote „Orissaare seenelise marineeritud võiseened“. Praegu vaid e-poes saada olev toode jõuab poelettidele lähipäevil. Esmalt tulevad marineeritud võiseened müügile Saaremaa Coopi kauplustes, edaspidi ka mandril.



Tootenäidised on Kaljuste välja saatnud.



„Loomulikult läks pakk teele ka presidendi kantseleisse,“ mainis Kaljuste. Tagasisidet ta sealt veel saanud ei ole.



„See on selline sõbralik huumor. Ikka tuleb nalja teha ja vaatame siis, kuidas läheb. Seened on ausad ja nimi on turundusvõimalustest tulenev,“ sõnas Kaljuste. Tema tooted presidendi kokale võõrad pole.



„Ta ikka tellib meilt ühte ja teist. Nad on ennegi tellinud meie käest kaupa mitmesugusteks üritusteks, aga ka kantselei töötajate kingitusteks. Naljaga pooleks sai sinnapoole ka pakk teele pandud,“ ütles Kaljuste.



Ta ei pea sugugi pahaks mõtteks, et Orissaare seenelise marineeritud võiseente purk võiks nii mõnegi kingikoti täita. „Me siin Orissaares oleme uhked, et me käime seenel ja jube lahe on. Meie meelest on see hea nali. Ja kui sellega saab veel reklaami ka teha, siis jumal hoidku – miks mitte. Ma arvan, et kõige paremini müüb see toode ise – ausad seened. Aga jõulukingitusena võibolla tõesti see väike vimka annab vürtsi juurde. Loomulikult ma loodan, et müüb hästi,“ seletas Kaljuste.



Ta tõdes, et toode oli lahvatanud skandaali ajaks juba valmis, lihtsalt nime ei olnud veel.



Võrno väljaütlemist Kaljuste skandaaliks tegelikult ei peakski, samuti ütles ettevõtja, et seentel puudub poliitiline maik. Tootenäidised on Kaljuste välja saatnud.„Loomulikult läks pakk teele ka presidendi kantseleisse,“ mainis Kaljuste. Tagasisidet ta sealt veel saanud ei ole.„See on selline sõbralik huumor. Ikka tuleb nalja teha ja vaatame siis, kuidas läheb. Seened on ausad ja nimi on turundusvõimalustest tulenev,“ sõnas Kaljuste. Tema tooted presidendi kokale võõrad pole.„Ta ikka tellib meilt ühte ja teist. Nad on ennegi tellinud meie käest kaupa mitmesugusteks üritusteks, aga ka kantselei töötajate kingitusteks. Naljaga pooleks sai sinnapoole ka pakk teele pandud,“ ütles Kaljuste.Ta ei pea sugugi pahaks mõtteks, et Orissaare seenelise marineeritud võiseente purk võiks nii mõnegi kingikoti täita. „Me siin Orissaares oleme uhked, et me käime seenel ja jube lahe on. Meie meelest on see hea nali. Ja kui sellega saab veel reklaami ka teha, siis jumal hoidku – miks mitte. Ma arvan, et kõige paremini müüb see toode ise – ausad seened. Aga jõulukingitusena võibolla tõesti see väike vimka annab vürtsi juurde. Loomulikult ma loodan, et müüb hästi,“ seletas Kaljuste.Ta tõdes, et toode oli lahvatanud skandaali ajaks juba valmis, lihtsalt nime ei olnud veel.Võrno väljaütlemist Kaljuste skandaaliks tegelikult ei peakski, samuti ütles ettevõtja, et seentel puudub poliitiline maik.

Veel artikleid samast teemast »