Karjääriretked ahvatlesid noori tööle

Kolmapäev, 22. november 2017.



Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 22. november 2017. Tornimäe ja Aste põhikooli üheksandikud tutvusid tööga laevaehitusettevõttes Baltic Workboats. FOTO: erakogu Kredexi karjääriretked viisid oma kodukoha ettevõtete karjäärivõimalustega tutvuma ligi 250 koolinoort. Saaremaa retkedel osales kokku 18 Tornimäe ja Aste põhikooli 9. klasside õpilast.



Noored tutvusid karjääriretkede raames igapäevatööga kolmes ettevõttes: Öun Drinks, BoostME ja Baltic Workboats.



Noorte tagasisidest selgus, et üle poole neist polnud varem ettevõtteid külastanud ning oma silmaga tööga tutvumise kogemus oli nende jaoks esmakordne.

“Pärast külastusi olid mitmed valmis külastatud ettevõtetesse praktikale või tööle asuma,” rääkis Kredexi kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge.



Saaremaa õpilastele oma uksed avanud laevaehitusettevõtte Baltic Workboats müügijuhi Joel Rangi sõnul soovivad nad anda oma panuse, et laevaehituse oskused areneksid saarel veel kõrgemale tasemele.



