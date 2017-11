Uudised

Jagatakse kodanikuühiskonna tunnustusi

Teisipäev, 21. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 21. november 2017. SA Saaremaa Arenduskeskus koostöös Saarte Koostöökoguga korraldab reedel 20.–26. novembrini kestva üleriigilise ühisnädala raames tunnustusürituse „Saaremaa külad ühinemise keerises“.



Üritusel esineb Eesti majandusteadlane ja sotsioloog Ivi Proos teemal „Suurest vallast ühtseks vallaks – uued väljakutsed külaseltsidele ja külavanematele“. Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu räägib suure valla olemusest, tegevusest ja vastutusest.



Päev lõpeb parimate tunnustamisega: kena kodanikuühendus, algatus, tegu, koostöö ja mõte – kokku viis kategooriat. „Nad saavad tänukirja ja klaasikunstnik Heino Mäelti poolt punutud veetilga, mis seisab Saaremaa dolomiidist alusel,“ kirjeldas Saaremaa arenduskeskuse konsultant Helje Pent.



Ta tõdes, et kui esialgu oodati registreeruma 50 inimest, siis eilseks oli see number kasvanud juba 63-le. „Pühapäeval laekus äkki meeletult avaldusi ja kohtade arv läks lõhki,“ tunnistas Pent.



Seejuures rõhutas ta, et viimased ärkajad, kes samuti sooviksid tulla, võivad veel endast talle märku anda – kedagi tagasi ei lükata. „Oodatud on kõik, kes soovivad ja juba panustavad kodanikuühiskonna arendamisse – olgu see siis rahaliselt või oma vabatahtlikkusega,“ selgitas korraldaja.



Tänavune tunnustusüritus on järjekorras juba 20. ning toimub Suure Töllu puhkekülas. Kuigi arenduskeskuse koostööpartner Saare maavalitsus aasta lõpuga tegevuse lõpetab, lubas Pent, et nii kaua kuni tema elab ja tegutseb, tunnustamised jätkuvad. Ürituse toimumisele aitab kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium. Üritusel esineb Eesti majandusteadlane ja sotsioloog Ivi Proos teemal „Suurest vallast ühtseks vallaks – uued väljakutsed külaseltsidele ja külavanematele“. Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu räägib suure valla olemusest, tegevusest ja vastutusest.Päev lõpeb parimate tunnustamisega: kena kodanikuühendus, algatus, tegu, koostöö ja mõte – kokku viis kategooriat. „Nad saavad tänukirja ja klaasikunstnik Heino Mäelti poolt punutud veetilga, mis seisab Saaremaa dolomiidist alusel,“ kirjeldas Saaremaa arenduskeskuse konsultant Helje Pent.Ta tõdes, et kui esialgu oodati registreeruma 50 inimest, siis eilseks oli see number kasvanud juba 63-le. „Pühapäeval laekus äkki meeletult avaldusi ja kohtade arv läks lõhki,“ tunnistas Pent.Seejuures rõhutas ta, et viimased ärkajad, kes samuti sooviksid tulla, võivad veel endast talle märku anda – kedagi tagasi ei lükata. „Oodatud on kõik, kes soovivad ja juba panustavad kodanikuühiskonna arendamisse – olgu see siis rahaliselt või oma vabatahtlikkusega,“ selgitas korraldaja.Tänavune tunnustusüritus on järjekorras juba 20. ning toimub Suure Töllu puhkekülas. Kuigi arenduskeskuse koostööpartner Saare maavalitsus aasta lõpuga tegevuse lõpetab, lubas Pent, et nii kaua kuni tema elab ja tegutseb, tunnustamised jätkuvad. Ürituse toimumisele aitab kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

Veel artikleid samast teemast »