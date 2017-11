Uudised

Sõnajalad taotlevad kohtuniku taandamist

Teisipäev, 21. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



OÜ Aidu Tuulepark tegi Tartu halduskohtu esimehele taotluse taandada Aidu Tuulepargi ehituslubade asja menetlev Jõhvi kohtunik Karin Jõks, kuna leiab, et kohtunik pole siiani olnud menetlusosaliste suhtes erapooletu.



Ettevõte toetub oma avalduses argumendile, et kohus pole tänaseni – seitsme kuu jooksul – määranud istungi aega, eirates mõistliku menetlusaja põhimõtet, samuti on jäetud OÜ Aidu Tuulepark olulised taotlused tänaseni läbi vaatamata.



Kuivõrd tegemist on 160 miljoni euro maksumusega projektiga ja viivitamine põhjustab arendajale ülisuurt majanduslikku kahju, siis peaks, toetudes kohtupraktikale, olema protesti kiire lahendamine kohtu jaoks prioriteet.



„Võrdluseks võib tuua Tootsi tuulepargi aastataguse kaasuse, kus istungini jõuti juba kolme kuuga,“ selgitas OÜ Aidu Tuulepark juhatuse liige Andres Sõnajalg, miks ettevõte on jõudnud veendumusele, et menetlusaeg on kujunenud ebamõistlikult pikaks.



Sõnajala väitel on kohtunik keeldunud Aidu Tuulepargi poolt taotletud paikvaatlusest, pole, erinevalt vastaspoole taotlustest, lahendanud mitmeid juba kevadel esitatud taotlusi ja on käsitlenud OÜ Aidu Tuulepark väiteid vääralt. Autor: MM Teisipäev, 21. november 2017.Ettevõte toetub oma avalduses argumendile, et kohus pole tänaseni – seitsme kuu jooksul – määranud istungi aega, eirates mõistliku menetlusaja põhimõtet, samuti on jäetud OÜ Aidu Tuulepark olulised taotlused tänaseni läbi vaatamata.Kuivõrd tegemist on 160 miljoni euro maksumusega projektiga ja viivitamine põhjustab arendajale ülisuurt majanduslikku kahju, siis peaks, toetudes kohtupraktikale, olema protesti kiire lahendamine kohtu jaoks prioriteet.„Võrdluseks võib tuua Tootsi tuulepargi aastataguse kaasuse, kus istungini jõuti juba kolme kuuga,“ selgitas OÜ Aidu Tuulepark juhatuse liige Andres Sõnajalg, miks ettevõte on jõudnud veendumusele, et menetlusaeg on kujunenud ebamõistlikult pikaks.Sõnajala väitel on kohtunik keeldunud Aidu Tuulepargi poolt taotletud paikvaatlusest, pole, erinevalt vastaspoole taotlustest, lahendanud mitmeid juba kevadel esitatud taotlusi ja on käsitlenud OÜ Aidu Tuulepark väiteid vääralt.

Veel artikleid samast teemast »