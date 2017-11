Saare tugikeskus sai tunnustuse

Uudised

Teisipäev, 21. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 21. november 2017. Riigi peaprokurör Lavly Perling (vasakult), justiitsminister Urmas Reinsalu, lastepsühholoog Mariana Saksniit, jurist Merle Albrant ja Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld. FOTO: justiitsministeerium Eile tunnustasid president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Urmas Reinsalu viit tublit inimest, kes on märkimisväärselt panustanud vägivallaennetusse Eestis.



Margo Orupõllu eestvedamisel loodi möödunud aastal Saaremaale esimene naiste tugikeskus, ühtlasi juhatab ta Pärnu naiste tugikeskust. Ta on käivitanud naiste tugirühmad, kogemusnõustamise, naiste- ja lastelaagrid. Oma positiivse meele, koostöövalmiduse ja uuenduslike lahendustega on ta aidanud paljudel ohvritel saada tagasi eneseusu, kindluse ja tuleviku.



Tunnustuse said veel riigi peaprokurör Lavly Perling, kes pani aluse algatusele „Julge laps", samuti on ta projekti „Vägivallatu pere" patroon; lastepsühholoog Mariana Saksniit, kes tegeleb nii seksuaalselt väärkoheldud kui ka koduvägivalda pealt näinud lastega, Merle Albrant kui naistevastasele vägivallale spetsialiseerunud jurist ja Merili Mones kui vabatahtlik.

