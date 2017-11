Uudised

Tallinna tänav saab bussiootepaviljonid

Teisipäev, 21. november 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 21. november 2017. Analoogsed bussiootepaviljonid Wroclaw saavad veel sel aastal Tallinna tänava bussipeatustesse paika. FOTO: OÜ ParkDisain OÜ ParkDisain paigaldab hiljemalt jõuluks Kuressaarde Tallinna tänavale ligi 70 000 euro eest valgustusega bussiootepaviljonid, milletaolisi mujal Eestis seni veel kasutusel ei ole.



ParkDisain ei tee paviljone mitte ise valmis, vaid tarnib need Eestisse Poola tehasest Arret. Kuressaarde peaksid paviljonid jõudma hiljemalt 9. detsembriks. “Kui tahta hoida laiemat tootevalikut, on Eestis neid raske toota, sest turg on väike ja paljuski arengufaasis,” selgitas OÜ ParkDisain juhatuse liige Meelis Saem.



Koostöös OÜ-ga Klotoid on paviljonide aluspinnad ette valmistatud – maasse on tehtud augud ja tagatud elektriga ühendamise valmidus. “Plaan on paviljonid enne jõule bussipeatustesse paigaldada. Loodame, et ilm probleeme ei tekita ja lund Saaremaal veel sadama ei hakka. Ideaalne oleks muidugi olnud kõike suvel teha, aga see ei tähenda, et paviljone nüüd paika ei saa,” rahustas Saem.

Kokku paigaldatakse 23. detsembriks Tallinna tänava bussipeatustesse kaheksa ootepaviljoni. Pärast tootemontaaži tuleb teha veel natuke elektritöid ning seejärel lõppviimistlus.



Bussiootepaviljon tootenimetusega Wroclaw sisaldab kuumtsingitud ning värvitud teraskonstruktsiooni. Külg- ning otsaseintel on turvaklaasid, katusematerjaliks 10 mm paksune polükarbonaat. Lisaks tuleb katuseäärtesse LED-elementidega valgustus. Paviljoni juurde kuulub ka puidust istepink.



