Teisipäev, 21. november 2017.



Saaremaa vs Rakvere 3:0

Saaremaa võrkpalliklubi sõitis pühapäeval külla valitsevale Balti riikide meisterklubile Rakvere VK-le. See oli saarlaste treeneri Urmas Talile omamoodi kohtumine just seetõttu, et eelmisel aastal juhendas ta just Rakvere meeskonda.

Saarlased võõrustajatele suurt sõnaõigust ei andnud – võeti kindel 3:0 (23, 21, 21) võit.

Üleplatsimees oli jällegi Hindrek Pulk, kes tõi võitjatele 19 punkti. Platsil käinud saarlastest tõi Mihkel Tanila Saaremaale neli punkti. Rakvere poolel panustasid saarlased Andris Õunpuu ja Siim Ennemuist vastavalt seitsme ja kuue punktiga.



Kilumets mandril esikolmikus

Laupäeval mängiti Kuimetsas spordiliidu Jõud kiirmalemeistrivõistlusi. Saarlased olid esindatud nelja mängijaga. Seitsmevoorulise šveitsi süsteemis peetud turniiri võitis Margareth Olde (Tallinn, 5,5 p). Poole punktiga jäid temast maha koguni kuus maletajat, kuid turniiri koefitsient andis hõbemedali Tõnu Heinmetsale (Pärnu) ja pronksi paljukordsele Saaremaa kiirmalemeistrile Rain Kilumetsale.

Martin Kallas sai nelja punktiga üheksanda koha, Jaak Turja oli 3,5 punktiga 14. ja Milde Burkova sama punktisummaga 16. Turniiril osales 27 maletajat.



Kabe kiirturniiri võitis Ivar Truu

