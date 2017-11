Uudised

Rõivakauplus kolib internetti

Teisipäev, 21. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 21. november 2017. Tänavu märtsis tegutsemist alustanud Torni tänava rõivakauplus FE Fashion sulgeb 30. novembril uksed ja hakkab edasi tegutsema e-poena.



Kauplust peavad vend ja õde. Kohapeal tegutseb Katriin Esna, kes kinnitab, et tõepoolest on pood füüsilisel kujul olnud avatud vähem kui aasta, kuid sellegipoolest on tegu olnud äärmiselt põneva kogemusega.



„Oleme leidnud väga toredaid kliente, kellest on saanud meie püsikülastajad. Lisaks pälvisime palju head tagasisidet nii toodete, poe enda kui teeninduse kohta,“ oli Esna tagasi vaadates rahul, lisades, et neil pakutavad riided pakkusid huvi ka mandri inimestele. Turistid on tema sõnul väljendanud hoopis rõõmsat üllatust, et nõnda erinevat laadi brändide ja toodetega ollakse Kuressaare linnas esindatud.



Siiski tõdes naine, et praeguste müügiprognooside järgi pole mõtet talvel kauplust lahti hoida. „E-poe avame detsembri lõpus ja anname sellest headele klientidele ja sõpradele teada oma sotsiaalmeedialehel,“ lubas poepidaja. Praegu on kogu pakutav kaup juba kodulehe kaudu müügis.



E-kaubandusele minnakse üle eesmärgiga panna edaspidi suuremat rõhku just kaubavalikule ja kiirele tarnimisele. „Internetis ostlemine on äärmiselt levinud ning müügimahud kasvavad umbes 30 protsenti aastas,“ tõi Esna välja. Ettevõtte peamiseks sihtgrupiks on tema sõnul 24–35-aastased naised.

„Just nemad on ka meie peamised kliendid. Seega soovime nende vajadusi rohkem arvestada ja olla kättesaadavad suuremale hulgale moekatele naistele,“ lisas ta.



Kaupluse viimane lahtiolekupäev on 30. november. „Kolimise eel teeme ka viimase soodusmüügi, kus kõik tooted on 30–70 protsenti odavamad,“ rõhutas poepidaja.



