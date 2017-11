Uudised

Salme noored tõid Koolifilmilt võidu

Teisipäev, 21. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 21. november 2017. Pildil (vasakult) Laur-Jastin Räim, Rait Veskinõmm, Karoliina Kull, Triin Kilgas, Kädi Õun, Keiro Toodre, Heleen Pesukov. FOTO: Robin Roots Tänavusel Koolifilmi võistlustel jagati auhindu 11 kategoorias. Populaarseimaks osutunud kategoorias „Lastefilm vabalt valitud žanris“ tõid võidu koju Salme põhikooli meediaringi noored.



Tallinnas Balti Filmi- ja Meediakoolis vaadati tunnustamisüritusel üheskoos kõik võidufilmid ka üle. Kokku esitati 66 teost. Koolifilm 2017 projektijuhi Katrin Kullo sõnul esitati Saare maakonnast viis filmi: Kuressaare gümnaasiumist „KG animatsioon“ ning Salme põhikoolist „Meie kiisul kriimud silmad“, „Zõbrad“, „Little Red Riding Hood“ (Punamütsike) ja „Pingviinid leiavad uue kodu“.



Viimases lõid kaasa kooli meediaringi liikmed Alondra Aadussoo, Victoria Altmäe, Davier Anis, Helena Elissaar, Elina Kaju, Triin Kilgas, Lisette Kokk, Karoliina Kull, Kristofer Mere, Heleen Pesukov, Rando Pesukov, Reedik Raun, Laur-Jastin Räim, Keiro Toodre, Robin Toompuu, Rait Veskinõmm, Lisete Õitspuu ja Kädi Õun. Juhendaja oli Merle Lepik.



Filmi „Pingviinid leiavad uue kodu“ trump oli žürii arvates see, et oli näha, et film oli südamega valmistatud ja sellega tehniliselt palju vaeva nähtud. „Film oli visuaalselt vägagi nutikas ja ka heliefektid andsid palju juurde. Salmekate töid iseloomustas ka stiilipuhtus,“ tunnistas Kullo.



Igas võistluskategoorias eristus kindel esikolmik selgelt stiilipuhtuse, südamega tehtud töö ja loo tugevuse poolest. „Esikoha üle sai aga ka kirglikult arutletud, sest paljudel töödel olid omamoodi erilised plussid,“ osutas ta.



Kuna vahepeal oli konkursil jäänud sisse paariaastane auk – eelmine Koolifilm toimus aastal 2014 –, oli sellest tulenevalt ka veidi vähem töid. „Mõnel aastal, kui Koolifilm on järjest toimunud, laekus kuni 200 filmi,“ meenutas projektijuht.

Seejuures rõhutas Kullo, et võistlus püüab vähehaaval järjepidevust kasvatada ja koondada üle Eesti koolide parimaid lühifilme. „Kõik kohalikud filmifestivalid võiksid saata oma parimad tööd tulevikus ka Koolifilmile, et siis juba hakata koos vaatama kõigi Eesti noorte filmiparemikku,“ arvas ta.



* * *

Võidufilmid:



Parim animafilm: “Artur” – Viljandi kesklinna kool

Parim dokumentaalfilm: “Human Under Camouflage” – Tapa gümnaasium

Parim eksperimentaalfilm: “Teip” – Rapla ühisgümnaasium

Parim lastefilm vabalt valitud žanris: “Pingviinid leiavad uue kodu” – Salme põhikool

Parim lühimängufilm (5.–9. klass): “Eksinud” – Kääpa põhikool

Parim lühimängufilm (10.–12. klass): “Matmine” – Tallinna Lilleküla gümnaasium

Parim muusikavideo: “EiK – Palju ilusam (instrumentaalil Luurel Varas)” – Vanalinna hariduskolleegium

Parim õpetajate film: “Oo…oo…oo!” – Tallinna Läänemere gümnaasium

Parim sajanditagune vlog: “Evergreeni vlog I” – Tallinna 21. kool JUSTFILMI PASS

Parim kooli etteantud teemaga film: “Avatud uste taga” – August Kitzbergi nim gümnaasium

