Üügu pangal tehti talgud

Esmaspäev, 20. november 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 20. november 2017. Laupäeval toimusid Muhu vallas Üügu panga aluse korrastamise talgud, eesmärgiga avada uuesti ida poolne panga aluse vaade merele ja merelt pangale.



Üheskoos tehti panga alla kasvama hakanud võsaraiet.



“Plaanis on seda ilusamaks teha, et kogu panga miljöö välja paistaks,” sõnas talgute eestvedaja Andres Kindel, kelle sõnul toimusid talgud seal esmakordselt. Kokku tuli kaksteist talgulist. “Alati võib ju rohkem abilisi olla, aga saime rahulikult teha ja selle rahva kohta palju tehtud,” märkis Kindel, rõõmustades, et päev läks korda. Kui hommikul sadas vihma, siis läks õnneks ilm kenaks ja talgutööd ei seganud. Alustati kl 10 paiku ja lõpetati enne pimedat. Söödi ka talgusuppi, mille valmistas Tihuse turismitalu.



Talgutööde ettevõtmist põhjendas Kindel, et ega ju Muhus selliseid kohti palju pole. See on Muhu suurim pank, millel pikkust kokku ligi 450 meetrit ning kõrgust merepinnast üle 18 meetri, püstloodis seina kõrgus ehk 6 – 7 meetrit. Pank ei asu päris veepiiril, vaid sellest mõnevõrra kaugemal. Eriline on see koht rahva jaoks mitte ainult meelikergitava vaate pärast. Panga allosas voolab maapinnale mitmeid allikaid, neist suurim Silmaallikas.



