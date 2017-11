Uudised

Turvakodu sai hoiukoha koertele

Esmaspäev, 20. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Esmaspäev, 20. november 2017. FOTO: erakogu MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu sai tänu tublidele abilistele koha ka koertele.



Ehkki kuute on aias kaks, on aed üks ja praegu mahub sinna vaid üks koer korraga. Varjupaigas ootab oma uut võimalust 12-aastane suur koer, kes leiti Praakli külast.



“Ega meil koertele ikkagi head kohta ei ole, aga see on hädapärane variant. Et meil oleks neid kuhugi korraks panna, sest siiamaani oli ka sellega probleem. Plaan on meil olnud juba ammu, aga tänu praegusele koerale läks ehitus vähe kiiremini,” seletas turvakodu vabatahtlik Eva Kips.



Ta tõdes, et üldiselt satuvad turvakodusse jooksu pannud koerad, kes saavad samal päeval koju. Kaks-kolm korda aastas jõuavad turvakodusse koerad, kes jäävad pikemaks ja kellele tuleb uut kodu otsima hakata.



Praegune turvakodu uue aia elanik leiti Praakli külast. Tema tervis oli kehvas seisus ja jalgu ta alla ei võtnud. Facebooki postitusest selgus, et tema omanikud on sealtsamast lähedalt, kuid eakatel inimestel polnud võimalusi koera ravida. Koer oli elanud õues ketis, liikunud vähe ja tal diagnoositi artriit. Omanikud tegid loobumislepingu. 5. novembrist on koer olnud turvakodus.



“Nüüd saab ta rohkem liikuda ja ka tervis on tal palju parem,” kinnitas Kips. Esmaspäeval läheb koer operatsioonile. Ta steriliseeritakse ja tal eemaldatakse ka üks piimanäärme kasvaja.



“Tema sobiks absoluutselt igasugusesse perre, sest ta on ülihea iseloomuga. Ülimalt sõbralik, lepib kõikidega. Jalutamisel ei lase ta mitte ühestki autost, teisest inimesest või koerast ennast häirida.



Praegu käiakse temaga terviserajal jalutamas. Kõval pinnasel talle ei meeldi jalutada, aga metsarajal ei põruta jalgu. Talle väga meeldivad sellised viiekilomeetrised ringid. Ta on üks väheseid koeri, keda ma olen näinud, kes ongi üdini hea. Väga hea omadus on ka see, et ta ei haugu,” rääkis Kips.

Õuekoera temast siiski ei saa. Liigeste pärast oleks talle vähemalt öösiti soojemat kohta vaja.



Turvakodu tänab aia eest Alex Kallast, Andro Sagurit, Vätta Metalli, Neeme Järvpõldu, Marge Kaju jt. Ehkki kuute on aias kaks, on aed üks ja praegu mahub sinna vaid üks koer korraga. Varjupaigas ootab oma uut võimalust 12-aastane suur koer, kes leiti Praakli külast.“Ega meil koertele ikkagi head kohta ei ole, aga see on hädapärane variant. Et meil oleks neid kuhugi korraks panna, sest siiamaani oli ka sellega probleem. Plaan on meil olnud juba ammu, aga tänu praegusele koerale läks ehitus vähe kiiremini,” seletas turvakodu vabatahtlik Eva Kips.Ta tõdes, et üldiselt satuvad turvakodusse jooksu pannud koerad, kes saavad samal päeval koju. Kaks-kolm korda aastas jõuavad turvakodusse koerad, kes jäävad pikemaks ja kellele tuleb uut kodu otsima hakata.Praegune turvakodu uue aia elanik leiti Praakli külast. Tema tervis oli kehvas seisus ja jalgu ta alla ei võtnud. Facebooki postitusest selgus, et tema omanikud on sealtsamast lähedalt, kuid eakatel inimestel polnud võimalusi koera ravida. Koer oli elanud õues ketis, liikunud vähe ja tal diagnoositi artriit. Omanikud tegid loobumislepingu. 5. novembrist on koer olnud turvakodus.“Nüüd saab ta rohkem liikuda ja ka tervis on tal palju parem,” kinnitas Kips. Esmaspäeval läheb koer operatsioonile. Ta steriliseeritakse ja tal eemaldatakse ka üks piimanäärme kasvaja.“Tema sobiks absoluutselt igasugusesse perre, sest ta on ülihea iseloomuga. Ülimalt sõbralik, lepib kõikidega. Jalutamisel ei lase ta mitte ühestki autost, teisest inimesest või koerast ennast häirida.Praegu käiakse temaga terviserajal jalutamas. Kõval pinnasel talle ei meeldi jalutada, aga metsarajal ei põruta jalgu. Talle väga meeldivad sellised viiekilomeetrised ringid. Ta on üks väheseid koeri, keda ma olen näinud, kes ongi üdini hea. Väga hea omadus on ka see, et ta ei haugu,” rääkis Kips.Õuekoera temast siiski ei saa. Liigeste pärast oleks talle vähemalt öösiti soojemat kohta vaja.Turvakodu tänab aia eest Alex Kallast, Andro Sagurit, Vätta Metalli, Neeme Järvpõldu, Marge Kaju jt.

Veel artikleid samast teemast »