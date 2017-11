Uudised

Saarlane ihkab polaarmatkale

Laupäev, 18. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 18. november 2017. Priidu Saart käis sel suvel Viru rabas järjekordselt loodust kaamerasse püüdmas nii foto kui videona. FOTO: Ingrid Masing Saarlane ootab oma unistuse täitumiseks kõigi abi. Nimelt on tal võimalus hääletuse abil pääseda Fjällräven Polar 2018 matkale.



21-aastane Kuressaare gümnaasiumi vilistlane Priidu Saart asus sel sügisel Eesti maaülikooli loodusturismi õppima. Ta unistab konkursi abil pääseda Norra ja Rootsi polaaraladel 9.–14. aprillini toimuvale 300 km pikkusele koerarakendimatkale.



Saart võttis juba 11-aastaselt kätte väikese digikaamera, kuid tõsisemalt on ta fotograafia ja videotega tegelenud viimased neli aastat. “Iga vaba hetke veedan looduses. Tänaseks on lemmikuks saanud virmaliste pildistamine, mis tõi sel sügisel Visit Saaremaa poolt korraldatud konkursil võidu,” selgitas ta.



Idee osaleda tekkis tudengil sellest, kui kaks aastat tagasi tema sõber Hans Markus Antson matkale pääses. Kuna noormees pole Eestist kaugemal põhjas käinud, oleks selline ekstreemne olukord talle esmakordne kogemus.



Oma videotutvustuses rõhutab Priidu, et tema jaoks on loodus mitte ainult koht, mida külastada, vaid nagu kodu. “Retkele minek oleks minu unistuse täitumine. Hääletage minu poolt ja viime taas Eesti lipu polaarjoone taha!”



Saarlane oli eile õhtupoolikul pärast hääletamise avapäeva oma regioonis 4. kohal. Polaarkonkursil asub Eesti sel aastal ühes kategoorias Rootsi, Soome, Läti ja Leeduga. Hääletus kestab 14. detsembrini ja vastava lingi leiab tema sotsiaalmeedia või polar.fjallraven.com lehelt hääletamise alt teda nimepidi otsides.



Kõik, kes soovivad toetada Priidu Saarti võimalust polaarretkele pääseda, saate seda teha SIIT 21-aastane Kuressaare gümnaasiumi vilistlane Priidu Saart asus sel sügisel Eesti maaülikooli loodusturismi õppima. Ta unistab konkursi abil pääseda Norra ja Rootsi polaaraladel 9.–14. aprillini toimuvale 300 km pikkusele koerarakendimatkale.Saart võttis juba 11-aastaselt kätte väikese digikaamera, kuid tõsisemalt on ta fotograafia ja videotega tegelenud viimased neli aastat. “Iga vaba hetke veedan looduses. Tänaseks on lemmikuks saanud virmaliste pildistamine, mis tõi sel sügisel Visit Saaremaa poolt korraldatud konkursil võidu,” selgitas ta.Idee osaleda tekkis tudengil sellest, kui kaks aastat tagasi tema sõber Hans Markus Antson matkale pääses. Kuna noormees pole Eestist kaugemal põhjas käinud, oleks selline ekstreemne olukord talle esmakordne kogemus.Oma videotutvustuses rõhutab Priidu, et tema jaoks on loodus mitte ainult koht, mida külastada, vaid nagu kodu. “Retkele minek oleks minu unistuse täitumine. Hääletage minu poolt ja viime taas Eesti lipu polaarjoone taha!”Saarlane oli eile õhtupoolikul pärast hääletamise avapäeva oma regioonis 4. kohal. Polaarkonkursil asub Eesti sel aastal ühes kategoorias Rootsi, Soome, Läti ja Leeduga. Hääletus kestab 14. detsembrini ja vastava lingi leiab tema sotsiaalmeedia või polar.fjallraven.com lehelt hääletamise alt teda nimepidi otsides.Kõik, kes soovivad toetada Priidu Saarti võimalust polaarretkele pääseda, saate seda teha SIIT http://polar.fjallraven.com/contestant/?id=83&backpage=1&order=popular®ion=1

Veel artikleid samast teemast »