Saaremaa ralli parim turismiarendaja

Laupäev, 18. november 2017.



Autor: Ardo Vahter Laupäev, 18. november 2017. Eelmisel nädalal Saaremaa turismi elutöö preemia pälvinud Saaremaa Rally MTÜ-le anti neljapäeval Pärnu spaahotellis Strand üle Lääne-Eesti parima turismiarendaja võitjaauhind järjepideva ja suurepärase töö eest turismi edendamisel ja spordiürituste korraldamisel Lääne-Eestis.



Auhinda vastu võtmas käinud Saaremaa ralli 2017 direktori Toomas Sepa sõnul tunnustus päris ootamatult ei tulnud. “Natuke ikka võis aimata, aga kindel ei saanud olla, teised kandidaadid olid ka arvestatavad tegijad. Kumb tunnustus rohkem korda läheb, ei oskagi öelda. Asja on tehtud südamega, eesmärk on olnud, et kõigil oleks huvitav, põnev ja kasulik,” ütles Sepp.



Saaremaa ralli eestvedajana Toomas Sepp jätkata ei kavatse, kuid lubas kindlasti oma rikkaliku kogemustepagasi pinnalt nõu ja jõuga abiks olla, kui uued tegijad välja ilmuvad. Ta lisas, et järgmise ralli korraldamise vastu on huvi tuntud, kuid konkreetseks asi veel läinud ei ole.



