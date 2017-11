Uudised

Tänak avapäeva järel kuues

Laupäev, 18. november 2017.



Autor: MM Laupäev, 18. november 2017. Ott Tänak. FOTO: Delfi Austraalia MM-rallit juhtis eile kaheksast kiiruskatsest viis võitnud Andreas Mikkelsen, kelle edu Thierry Neuville’i ees oli 20,1 sekundit.



Ralli avapäeval kuuendaks jäänud Ott Tänak (pildil) sai kirja ühe võidu, kui oli koos Neuville’iga kiireim seitsmendal katsel. Sõit jätkus eile kell 22.18, kui anti start 48,89 km pikkusele 9. kiiruskatsele.



Tänak ütles rallipäeva lõpus, et kavatseb kindlasti poodiumikoha eest võidelda. “Sellist algust me rallile ei oodanud. Meie stardipositsioon pole kerge, kuid Thierry (Neuville – toim) on ees head tööd teinud ning me ei saa väga palju selle üle ka kurta,” ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.



Kõik veel võimalik



Tänak kaotas ralli avapäeval kahel korral difuusori ning seetõttu puudus tema auto tagaosal pidamine. “Aerodünaamika puudumine tegi läbimised raskemaks,” tõdes ta.



Tänak jäi liidrile Andreas Mikkelsenile seitsme katse järel alla 33 sekundiga. Kolmandal kohal olev Kris Meeke jäi saarlasest 12,2 sekundi kaugusele. MM-arvestuses teisel kohal olev Neuville hoidis rallil teist kohta.













