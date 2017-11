Uudised

Sõmera Kodu vahetas juhti

Laupäev, 18. november 2017.



AS Hoolekandeteenused Sõmera Kodu endine juht Helle Kahm tõmbas seoses Saaremaa abivallavanemaks saamisega vanas töökohas otsad kokku ja andis võtmed mantlipärijale üle. Kahmi viimane tööpäev oli eile.



Tema ameti võtab üle vanemtegevusjuhendaja Terje Hanson. “Kui ma sinna tööle asusin, andis Hanson mulle maja üle ja nüüd annan talle selle uuesti tagasi,” sõnas Kahm, lootes, et temast maha jääv hooldekodu on ikka korralikus seisus.



Uus juht on ametiks vaimu ja hinge valmis pannud. Küsimusele, mis tema jaoks enim muutub, vastas ta, et kindlasti vastutusega seonduv. “Meil on ikkagi palju inimesi, kelle heaolu peame tagama. Eks töö on töö ja seda tuleb teha,” nentis ta.

Seejuures on Hansonil kergem, et asutus ja sealsed inimesed on talle juba tuttavad. “Kõiki asukaid küll otseselt ei tunne, aga põhimõtteliselt on, jah, sedasi kergem,” osutas naine.



Uut tegevusjuhendajat Sõmera Kodu ei värba, sest Hanson jätkab oma seniste tööülesannetega, millele lisanduvad juhataja kohustused ja tegemised.



