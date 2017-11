Kaugete maade magistrandid imestasid õppevõimaluste üle

Uudised

Laupäev, 18. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 18. november 2017. Praktikandid Tracy Jermina Dolcy (tahvli ees mütsiga) ja Vicha Liewchirakorn (seina ääres seisev prillidega meesterahvas) viisid inglise keele kursuse tunnis läbi sugulusastmetega seotud mõistatusmängu. FOTO: Valmar Voolaid KG koolituskeskusega Osilia võttis ühendust Eesti vabaharidusliit uurimaks, kas Kuressaarde oleks võimalik saata rahvusvahelise magistriõppe praktikant. Tänu tudengite suurele huvile jõudis neid kohale koguni kaks.



Täiskasvanute koolitaja magistriõpe jagunes neljaks. Esmalt viibiti ja õpiti Šotimaal Glasgows, seejärel Maltal. Suvel oli võimalus osaleda töö ja õppe projektides Kanadas Torontos või Malaisias Penangis.



Sellesügisesel semestril praktiseeritakse Tallinna ülikoolis. Magistrantuuri neljandaks partneriks on Küprose avatud ülikool. Sealsed kursused läbitakse Maltal ja Eestis veedetud semestrite jooksul e-õppena.



Osilia juhataja Margit Düüna meenutas, et kirjelduse peale soovisid siia tulla pea pooled 24 magistrandist, kes on pärit 18 riigist. Seetõttu paluti, et ehk on Osilial võimalus endale töövarjuks võtta ühe asemel kaks tudengit.



12. novembril saabusid külalised Kuressaarde. Esmaspäeva veetsid Kariibi mere saarelt ja Taist pärit õppurid Osilias töövarjudena. “Toimus kaks inglise keele kursust ja tööklubi, mida nad meiega koos jälgisid,” ütles Düüna.



Jaanuari lõpus koju



Kariibi mere saarelt Santa Lucialt pärit Tracy Jermina Dolcy läheb jaanuari lõpus tagasi Šotimaale. “Kuna pidime enne siia tulekut otsustama, ei osanud ma aimatagi, et võin Eestisse armuda,” tõdes Tracy.



Ta rõhutas, et selline õpe on talle andnud väga palju teadmisi. “Tuleb mõista, kuidas täiskasvanut õppima motiveerida,” osutas Tracy. Seejuures tõigi ta näitena koos õppepartneriga läbi viidud neljapäevase inglise keele tunni, kus nad korraldasid erinevaid keelt arendavaid mõistatusi ja mänge.



Teisalt tunnistas ta oma imestust, kuidas neid igal pool väga sõbralikult ja avatult vastu võeti. Saarerahvas on tema meelest igal pool maailmas sarnane.

Siin veedetud aeg tuletas Tracyle taas meelde, kuidas elukestev õpe ei tohiks olla tühipaljas loeng, vaid osalejaid kaasav dialoog. Samuti sai ta siit endale kaasa nii mõnegi kasuliku mõtte, mida oma töös ära kasutada.



Uus kultuuriruum



Taist Bangkokist pärit Vicha Liewchirakorn omandas Tais Chulalongkorni ülikoolis psühholoogia bakalaureuse kraadi. Muuhulgas oli ta vabatahtlikuna 2005. aastal Tais tsunamist pääsenutele psühholoogilise toe andja.



“Maltal on Taiga sarnane ilm ja itaallaslik kultuur, mida olen oma reisidel juba kogenud. Inglismaal olen ka käinud, kuid siinse kultuuriga polnud ma kokku puutunud,” selgitas mees.



Saaremaal veedetud nädalast jäid tal enim meelde siinsed sõbralikud inimesed. “Mind ei koheldud võõrana. Näiteks kui mul linnas olles sai aku tühjaks, tuli üks inimene mulle kohe appi,” sõnas Vicha.



Tulles tagasi praktika juurde, oli mees üllatunud, et meil on olemas täiskasvanute gümnaasium. “Tais käivad täiskasvanud lastega koos samas koolis ja see on neile ebamugav, sest nad on vähemuses. Eraldi üldharidust andvat kooli nende jaoks pole,” nentis ta.



Vicha ütles rõõmsalt, et talle oli isegi räägitud võimalusest Eestisse tööle kandideerida. “Kui mulle mingi töökoht pakutaks, tuleksin hea meelega,” oli ta kindel.



