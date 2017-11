Uudised

Ettevõtlusõppest jääb vajaka

Laupäev, 18. november 2017.



Rahvusvahelisel ettevõtlusõppe konverentsil tunnustati viieteistkümne riigi parimaid ettevõtlusõpet pakkuvaid koole. Luubi all oli ka Kuressaare ametikool.



Konverentsil tutvustati ka uuringut, mille tulemused näitavad, et ettevõtlusõpe on ülioluline, kuid noorte valikutele mõju avaldamiseks on vaja, et õpilased tegeleksid sellega vähemalt sada tundi.



Uuring viidi läbi viies riigis, Eestist osalesid Kuressaare ametikool, Võru gümnaasium, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus ja Tallinna 21. kool. Viimane pälvis Eestis aasta ettevõtliku kooli tiitli.



Kool on pakkunud ettevõtlusõpet Junior Achievementi programmide järgi alates 1998. aastast. Selle aja jooksul on tegutsenud seal üle 80 õpilasfirma.



Ettevõtlusõppes osalevad praegu rohkem kui pooled gümnasistid ning õppe läbiviimisse on kaasatud arvukalt ettevõtjaid, mentoreid ja lapsevanemaid.



