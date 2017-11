Uudised

Saaremaa võitis kodus põnevusetenduse

Laupäev, 18. november 2017.



Saaremaa võrkpalliklubi teenis neljapäeval Balti liigas hooaja üheksanda võidu, alistades koduväljakul umbes 600 pealtvaataja ees Tartu 3:2.



Suurte tõusude ja mõõnadega kulgenud mängu otsustajateks võib pidada kahte Saaremaa vahetusmängijat, Helar Jalga ja Hindrek Pulka, kirjutab Postimees.

Nurgamees Jalg vahetas välja slovakk Tomaš Halanda ja tänu temale sai meeskond vastuvõtu korda, diagonaalründaja Pulk tõi aga Siim Põlluääre asemele sekkudes saarlaste rünnakusse selgelt jõudu juurde.



Publikule tore mäng



“See oli publikule kindlasti tore mäng, mida vaadata. Meeskonnad seda virvarri aga ilmselt nii palju ei nautinud,” muigas Saaremaa peatreener Urmas Tali. “See oli meile jälle üks väga õpetlik mäng. Õnneks suutsime Jala ja Pulga abiga rongi alt lõpuks ikkagi välja tulla.”



Pühapäeval on Eesti võrkpallisõprade jaoks nädalavahetuse suurim maiuspala, kui tabeli teine meeskond Saaremaa VK sõidab külla tiitlikaitsjale Rakverele.



Rakvere peatreener Andres Toode loodab vastased alistada. “Loodan, et nad on laevareisist ja viimasest Tartu mängust väsinud,” viskab Toode esialgu nalja. “Tegelikult on hetkel kõigil siin liigas võiduvõimalused, on ju autsaiderid ka liidrite vastu punkte röövinud ja mina loodan kindlasti nädalavahetuse võidukalt läbida,” lisas ta.



Credti24 Balti liiga liidrina jätkab 29 punkti kogunud Pärnu, Saaremaa on 25 punktiga teine ja Tartu 23 punktiga kolmas.



