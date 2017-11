Jaan Urvet valiti tagasi Ruhnu vallavanemaks

Uudised

Reede, 17. november 2017.



Ruhnu vallavolikogu valis eile õhtul häälteenamusega vallavanemaks tagasi senise vallavanema Jaan Urveti.



Urveti poolt hääletas kuus volikogu liiget ja vastu üks. Kõik volikogu liikmed olid kohal. Volikogu kinnitas ametisse ka neljaliikmelise vallavalitsuse, kuhu kuuluvad lisaks Jaan Urvetile Luise-Maria Jõers, Andre Nõu ja Karin Treufeldt.



Vallavanema palgaks määras volikogu 1500 eurot, mis on 150 euro võrra rohkem kui enne. Varem sai Urvet 1350 euro suurust palka. “Tegemist on minimaalse palgatõusuga. Vaatasime teisi väikseid valdasid ja võtsime sealt šnitti. Lisaks on vallavanem olnud tubli,” põhjendas Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk.

