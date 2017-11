Uudised

Saaremaa kured jõudsid Hispaaniasse

Reede, 17. november 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 17. november 2017. Linnuvaatleja Mati Martinson andis Sõrve linnujaama Facebooki lehel teada, et Saaremaa kured on nüüdseks edukalt jõudnud oma talvitumispaika Hispaaniasse.



Saaremaal pandi sookurgedele kolm saatjat – 2016 Sõrve poolsaarel Tammuna kurg nimega Mati, 2017 Sõrve poolsaarel Loode kurg ja 2017 Muhus Liiva kurg.



Mati on juba teist korda Hispaanias talvitumas. Teised on selleaastased pojad.

„Kõige huvitavam on see, et kolm kurge said kokku Berliinis. Nad hakkasid erineval ajal ja erinevat rändeteed pidi Saaremaalt minema, said seal kokku ja nüüd on nad Hispaanias jälle koos,“ seletas Martinson.



Berliinis olid kured tema sõnul ühel põllul koos ja tükk aega paigal.

Tammuna kurg Mati hakkas minema septembri keskpaigas ja peatus pikemalt Lätis suurtel viljapõldudel. Loode ja Liiva kurg hakkasid minema hiljem erinevat rändeteed mööda, kuid lõpuks said kõik need kolm Saaremaa kurge Berliini all ühise põllu peal kokku.



