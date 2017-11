Uudised

Kaikaga vehkinud mees nõudis sõitu linna

Reede, 17. november 2017.



Autor: MM Reede, 17. november 2017. Kolmapäeval võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla mehe, keda kahtlustatakse omavolilises sissetungis ja väljapressimises vägivallaga.



Kahtlustuse järgi tungis mees lukustatud eluruumi ja nõudis seal kannatanult enese sõidutamist ligi 20 km kaugusele Kuressaarde.



„Oma tahtmise saamiseks kägistas vägivallatseja kannatanut, lõi talle kaikaga vastu pead ning ähvardas tapmisega,“ kirjeldas prokurör Rainer Amur kahtlustust, mille alusel mees vahi alla võeti.



„Jõhker ja arutu vägivald vajab otsustavat sekkumist,“ ütles prokurör. „Kui kahtlustatav on ka varem vägivallakuritegude eest karistatud, kuid ei ole sellest järeldusi teinud, on vahistamine väga tõenäoline tulemus.“



