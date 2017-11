Uudised

Kohus teeb Liis Haaveli süüasjas otsuse novembri lõpus

Reede, 17. november 2017.



Autor: BNS Reede, 17. november 2017. Liis Haavle. FOTO: Postimees/Scanpix Harju maakohus arutas neljapäeval Liis Haaveli süüasja ja teeb lahendi novembri lõpus.



Kohus otsustab 30. novembril, kas kinnitab 38-aastase Elois-Catherine Haaveli, endise nimega Liis Haaveli ja prokuratuuri vahel sõlmitud karistusleppe, mille järgi kujuneks Haaveli karistuseks kuuekuuline reaalne vangistus ning kahe aasta ja kuue kuu pikkune tingimisi vangistus.



Põhja prefektuuri kriminaalbüroo pidas Haaveli kinni 1. juunil, kahtlustades teda identiteedivarguses. Kogutud info põhjal pettis naine eakatelt meestelt nende terviseseisundit ära kasutades välja kannatanute pangakaardid ning võttis kontodelt välja suure summa sularaha.



Samal ajal kasutas naine valeidentiteeti ning esines sotsiaaltöötajatele eakate kannatanute sugulasena. Ohvritele tekitatud kahju on vähemalt 50 000 eurot.

