Uudised

Noorsootöötajatele otsitakse asendajaid

Neljapäev, 16. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 16. november 2017. Tornimäe rahvamaja otsib noorsootöötajat, kes asendaks praegu sellel kohal töötavat Liina Luike, kes selle kuu lõpust läheb lapsehoolduspuhkusele. Tornimäe rahvamaja juhataja Krista Riik ütles eile, et majast eemal olles ei oska ta öelda, kas avaldusi on laekunud.



Ka Kuressaare Noortejaama noorsootöötaja jääb lapsehoolduspuhkusele, nii et temale otsitakse samuti asendajat. Noortejaama juhataja Anneli Meisterson tõdes, et töötaja soovil ei saa ta öelda, kes lapsehoolduspuhkusele jääb, kuid õigus on tal puhkusele jääda 15. detsembrist.



Töösooviga on saadetud kolm avaldust ja neid hakatakse üle vaatama 21. novembril. Kandideerimise tähtaeg on 20. november. Ka Kuressaare Noortejaama noorsootöötaja jääb lapsehoolduspuhkusele, nii et temale otsitakse samuti asendajat. Noortejaama juhataja Anneli Meisterson tõdes, et töötaja soovil ei saa ta öelda, kes lapsehoolduspuhkusele jääb, kuid õigus on tal puhkusele jääda 15. detsembrist.Töösooviga on saadetud kolm avaldust ja neid hakatakse üle vaatama 21. novembril. Kandideerimise tähtaeg on 20. november.

Veel artikleid samast teemast »