Uudised

Saaremaa piimatööstus Rootsi mahemessil

Neljapäev, 16. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 16. november 2017. Eilsest tänaseni toimub Rootsis Malmös mahetoodete mess Nordic Organic Food Fair 2017, kus osaleb ka AS Saaremaa Piimatööstus.



Samuti on esindatud Amoor OÜ, Astelfoods Eesti OÜ, Estvita Pro OÜ, Märjamaa Lihatööstus OÜ, Perfect Plant OÜ, Rabafarm OÜ, RemedyWay OÜ, Rõngu Mahl AS ja Salvest AS.



“Paljudes riikides on nõudlus mahetoodete järele kasvanud kohalikust mahetootmisest kiiremini. See pakub meie ettevõtjatele soodsa võimaluse mahetoodete ekspordi arendamiseks. Messil osalemine on heaks lähtekohaks oma ettevõtete ja ekspordipotentsiaaliga mahetoodete tutvustamiseks ning uute klientidega kohtumiseks,” ütles põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.



Sõrmus lisas, et mahetootmine on Eestis tempokalt kasvanud ning järgmiseks loogiliseks sammuks on kohaliku mahetooraine väärindamine ja mahetoodete eksportimine. Samuti on esindatud Amoor OÜ, Astelfoods Eesti OÜ, Estvita Pro OÜ, Märjamaa Lihatööstus OÜ, Perfect Plant OÜ, Rabafarm OÜ, RemedyWay OÜ, Rõngu Mahl AS ja Salvest AS.“Paljudes riikides on nõudlus mahetoodete järele kasvanud kohalikust mahetootmisest kiiremini. See pakub meie ettevõtjatele soodsa võimaluse mahetoodete ekspordi arendamiseks. Messil osalemine on heaks lähtekohaks oma ettevõtete ja ekspordipotentsiaaliga mahetoodete tutvustamiseks ning uute klientidega kohtumiseks,” ütles põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.Sõrmus lisas, et mahetootmine on Eestis tempokalt kasvanud ning järgmiseks loogiliseks sammuks on kohaliku mahetooraine väärindamine ja mahetoodete eksportimine.

Veel artikleid samast teemast »