Saarlane pääses Ajujahis edasi

Neljapäev, 16. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 16. november 2017. Carl-Ruuben Soolep Äriideede konkursil Ajujaht pääses järgmisesse vooru 108 paremat ideed, nende hulgas on ka saarlased oma häälkarjusega.



Energeetika ja keskkonna kategoorias oleva kaheksa edukama hulka pääsenud häälkarjus võimaldab piiratud maa-aladelt eemale peletada nii metssead kui teised loomad. Kommunikatsioonibüroo JLP konsultandi Carl-Ruuben Soolepi sõnul kasutaks seade metssigade peletamiseks loomade häälitsusi ja helisid.



Teine saarlaste idee – imetamis- ja mähkimistoad, millest Meie Maa kirjutas pikemalt 10. novembri lehes – edasi ei pääsenud.



Täpsustuseks sellele, et kui 31. oktoobril sai välja hõigatud, et Saare maakonnast asus kolm ideed teistega konkureerima, jäi üks lõpuks esitamata. “Ajujahile ideede esitamine käib kahes etapis. Kõigepealt esitatakse avaldus ja see tuleb siis tähtajaks lõplikult esitada,” selgitas Soolep, lisades, et seda ühte lõplikult siiski ei vormistatud.



IKT kategoorias konkureerib 33, loomemajanduses viis, sotsiaalses ettevõtlikkuses 14, tervise ja biomeditsiini valdkonnas kolm, turismi- ja teemajanduses kaks, tööstuse ja disaini hulgas 17 ja muu all 26 ideed.



