Tuulte Roosi lasteaia remondi planeerija leitud

Kolmapäev, 15. november 2017.



Eile kinnitas Saaremaa vallavalitsus Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia projekteerimistööde teostaja.



Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et tähtajaks laekus üks pakkumus, mille tegi Esplan OÜ. Pakkumus summas 91 000 eurot, millele lisandub käibemaks, tunnistati alusdokumentides esitatud tingimustele vastavaks ja edukaks. „Hankelepingu kestus on kümme kuud ja leping sõlmitakse lähiajal,“ kinnitas ta.



Hanke järgi tuleb projekteerijal koostada olemasoleva lasteaiahoone, paviljonide ja teenindavate rajatiste rekonstrueerimisprojektid (vajadusel ehitusprojektid) ning teostada olemasolevate hoonete ja rajatiste tehnilise seisundi uuring.



Autor: Pamela Talzi

