Uudised

Valjala rahvamaja saab duširuumi

Kolmapäev, 15. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 15. november 2017. Praegu on Valjala rahvamajas käsil kahekohalise pesemisruumi ehitustööd. Duširuum ehitatakse teisele korrusele seni laoruumina kasutusel olnud kohta.



„Nädala lõpus on igasugused üritused ning loodame selleks ajaks valmis saada,“ ütles Valjala valla majandusjuht Tiit Aavik, kelle sõnul on soov rahvamajja pesemisvõimalus luua päevakorral olnud juba pikemat aega. „Seda on ju vaja nii esinejatele kui oma rahvale, kes seal trennis käivad,“ põhjendas Aavik. Duširuumi ehitab Valjala Ehitus.



Laupäeval peab Valjala vald oma viimast sügislõpupidu, rahvast tantsutab sel puhul ansambel Nööp. Esinevad ka Vigala meeskvintett ning Valjala oma tantsijad. „Nädala lõpus on igasugused üritused ning loodame selleks ajaks valmis saada,“ ütles Valjala valla majandusjuht Tiit Aavik, kelle sõnul on soov rahvamajja pesemisvõimalus luua päevakorral olnud juba pikemat aega. „Seda on ju vaja nii esinejatele kui oma rahvale, kes seal trennis käivad,“ põhjendas Aavik. Duširuumi ehitab Valjala Ehitus.Laupäeval peab Valjala vald oma viimast sügislõpupidu, rahvast tantsutab sel puhul ansambel Nööp. Esinevad ka Vigala meeskvintett ning Valjala oma tantsijad.

Veel artikleid samast teemast »