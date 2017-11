Uudised

E-pileti saab soetada ka üldjärjekorrast

Kolmapäev, 15. november 2017.



Esmaspäevast avanes võimalus osta e-teenindusest www.praamid.ee üldjärjekorra e-pilet. TS Laevad lõi võimaluse neile reisijaile, kes ostukanalina eelistavad e-teenindust, aga täpset reisi aega ei tea või ei ole soovitud ajale enam võimalik pileteid osta.



Üldjärjekorra e-piletit saab muuta e-teeninduses kindlale reisile või vastupidi. Üldjärjekorra e-pilet, nii nagu ka teised e-piletid, annab eelise sadama alale jõudmisel.



