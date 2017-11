Uudised

Merepääste selts koolitas sideoperaatoreid

Teisipäev, 14. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 14. november 2017. Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts koolitas endale juurde 14 sideoperaatorit. Pildile jäi ka üks kahest koolitajast, Kristiine Roostar – vasakul. FOTO: SVMS Saaremaa Vabatahtlikul Merepääste Seltsil õnnestus arenguhüppe projekti rahastuse abil koolitada 14 sideoperaatorit.



Seltsi juhatuse assistent Annely Enke tunnistas, et laupäeval toimunud koolitus oli saarlaste jaoks esimene seesugune. Eelnevalt olid selle koolituse omal jõul läbinud mõned liikmed Soelast ja Abrukalt.



Grupp sai komplekteeritud selliselt, et igast reageerimispiirkonnast oleks vähemalt kahel liikmel see kvalifikatsioon olemas.



Vajadus sideoperaatorite järele tuli seadusest, mis ütleb, et meresidet võib ilma tunnistuseta pidada vaid hädaolukorras. „Raadiosideoperaator peab vastavat suhtlust tundma: kellega ja kuidas ühendust võtta ning milliseid termineid tuleb kasutada,“ teadis ta öelda.



Enke sõnul oleks mõistlik, et üks tunnistusega sideoperaator oleks alati päästmisel kaasas. „Samas on operaatori ülesanded hajutatud, et ta ei peaks raadio taha istuma jääma, vaid tegeleb ka muuga,“ lisas ta.



Koolitus sai teoks tänu siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele, mille raames toimus ka meditsiinikoolitus. Samuti on sellest rahastusest käimas ka pinnaltpääste koolitus. Seltsi juhatuse assistent Annely Enke tunnistas, et laupäeval toimunud koolitus oli saarlaste jaoks esimene seesugune. Eelnevalt olid selle koolituse omal jõul läbinud mõned liikmed Soelast ja Abrukalt.Grupp sai komplekteeritud selliselt, et igast reageerimispiirkonnast oleks vähemalt kahel liikmel see kvalifikatsioon olemas.Vajadus sideoperaatorite järele tuli seadusest, mis ütleb, et meresidet võib ilma tunnistuseta pidada vaid hädaolukorras. „Raadiosideoperaator peab vastavat suhtlust tundma: kellega ja kuidas ühendust võtta ning milliseid termineid tuleb kasutada,“ teadis ta öelda.Enke sõnul oleks mõistlik, et üks tunnistusega sideoperaator oleks alati päästmisel kaasas. „Samas on operaatori ülesanded hajutatud, et ta ei peaks raadio taha istuma jääma, vaid tegeleb ka muuga,“ lisas ta.Koolitus sai teoks tänu siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele, mille raames toimus ka meditsiinikoolitus. Samuti on sellest rahastusest käimas ka pinnaltpääste koolitus.

Veel artikleid samast teemast »