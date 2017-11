Uudised

Politsei ülevaade: pojad ründasid emasid

Teisipäev, 14. november 2017.



Novembri teisel nädalal vajati politsei abi kokku 58 korral ning Kuressaare politseijaoskonda paigutati kainenema seitse inimest, märkis Kuressaare politseijaoskonna arestimaja vanem Rein Rand.



„Kuna ilm läheb järjest külmemaks ja hommikuti on jäidet, siis tuletan meelde, et on aeg autodele talverehvid alla panna ja külmaga tuleb sõita ettevaatlikult,“ rõhutas Rand. Autor: MM Teisipäev, 14. november 2017.Liiklusest tuli kõrvaldada viis mootorsõidukijuhti, kellest kolm olid tarvitanud alkoholi ja kahel puudus vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus.7. novembril kell 17.21 andis häirekeskus edasi väljakutse, et Kuressaare linnas Pikal tänaval on peretüli. Politsei kohale jõudes selgus, et täiskasvanud poeg oli purjus, laamendas ja ähvardas ema. Alkoholijoobes perepoeg toimetati jaoskonda kainenema.8. novembril kella 21.02 ajal sai politsei väljakutse, et Kuressaare-Püha-Masa maantee 2. kilomeetril Kudjape uuel ristmikul on maha sõidetud liiklusmärk, üle oli sõidetud ka ohutussaarest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.11. novembril kell 8 saadi väljakutse, et Saaremaa vallas Kärla alevikus tungis täiskasvanud poeg emale kallale.12. novembril kell 1.19 anti politseile teada, et alkoholijoobes alaealised lärmavad Nasva alevikus. Noorte kontrollimisel tuli välja, et kolm alaealist olid tarvitanud alkoholi. Nende kohta koostati esmased protokollid ja nad anti üle vanematele.„Kuna ilm läheb järjest külmemaks ja hommikuti on jäidet, siis tuletan meelde, et on aeg autodele talverehvid alla panna ja külmaga tuleb sõita ettevaatlikult,“ rõhutas Rand.

