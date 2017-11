Uudised

Seppälä sulges Aurigas uksed

Esmaspäev, 13. november 2017.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 13. november 2017. Alates 6. novembrist on Seppälä kauplus Aurigas suletud. Põhjuseks Seppälä keti pakroti väljakuulutamine Soomes tänavu 15. septembril ja Eestis 3. oktoobril.



“Seppälä avas Auriga keskuses uue konseptsiooniga kaupluse käesoleva aasta mais, kuid nüüd, tingituna ettevõtte pankrotistumisest, on ka Kuressaare kaupluses möödunud esmaspäevast saadik suletud,” kinnitas Auriga keskuse esindaja Kristjan Maaroos.



Vaatamata sellele, et Auriga Seppälä kauplus käivitus Maaroosi hinnangul hästi, on pankroti tõttu tänaseks suletud kõik kauplused nii Eestis kui ka Soomes.



“Hetkel tegeleme antud pinnale uue üürniku otsimisega, mis eeldatavlt saab olema samuti rõivakauplus,” lisas keskuse esindaja.



“Seppälä Estonia OÜ ei maksa oma töötajatele palka. Eestis pole kedagi, kes seisaks töötajate eest, pole firma esindajat kelle poole pöörduda. Töötajaid pole koondatud, samas ei maksta palka ka,” seisis oktoobri teises pooles ajalehele Postimees laekunud vihjes.



