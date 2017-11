Uudised

Valge Vares võttis pakipunkti oma tiiva alla

Esmaspäev, 13. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 13. november 2017. Alates möödunud kolmapäevast alustas Cargobusi pakipunkt Orissaares tööd Valge Varese trahteriga samas majas.



Valge Varese trahteri juhataja Imre Lipp kinnitas, et ühe katuse alla mahuti väga ilusasti ära. “Maja on iseenesest suur. Laopinda jäi natuke üle ja mõtlesime, et miks mitte,” selgitas Lipp, lisades, et pakipunkti nende juurde kolimine sai teoks Cargobusi initsiatiivil.



Cargobusi esinduste juht, tegevjuhi kohusetäitja Piia Vitkar meenutas, et kõigepealt tegutsesid nad frantsiisiesindusena Orissaare lillepoes. “Seejärel asusime Kristi bürookaupade poes ja nüüd kolisime üle tee, Valge Varese trahterisse,” selgitas ta, lisades, et uut kohta vajati seetõttu, et eelnev koostööpartner lõpetas nendega lepingu tervislikel põhjustel.



Aga trahteri puhul ei ole sellega uudised veel lõppenud. Nimelt on neil kuu algusest saadik võimalik endale sobivasse kohta koju või kontorisse kulleriga toitu tellida. Orissaares lausa tasuta.



