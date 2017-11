Uudised

Ohtlik veos tekitas Virtsu järjekorra

Esmaspäev, 13. november 2017.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 13. november 2017. Reedel tekkis mõne tunni jooksul Virtsu sadamasse tavapärasest pikem autoderivi.



TS Laevade teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber ütles Meie Maale, et järjekord tekkis seoses kell 14.05 väljunud ohtliku veose reisiga, millele kehtivate ohutusreeglite järgi saab laevale korraga aluse pikkuse jagu reisijaid. Uute parvlaevade puhul tähendab see 114 inimest.



“Alates sellest reisist kuni orienteeruvalt kella 18-ni oli Virtsu sadamas tavapärasest pikem järjekord,” märkis Kauber ja lisas, et eile täheldati sadamas ka palju suuri sõidukeid.



