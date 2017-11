Uudised

Saare Wind Energy ootab valitsuse otsust

Esmaspäev, 13. november 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 13. november 2017. Saare Wind Energy OÜ palub valitsusel teha otsus seoses Saaremaa läänerannikule plaanitava 1,7 miljardit maksva 100 tuulikuga meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamisega.



“Palume valitsusel leida töögraafikus aega, et meretuulepargi rajamise punkt päevakorda võtta,” kirjutab ettevõte valitusele saadetud järelepäringus.



Käesoleva aasta septembrikuus teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), et valitsus plaanib lähiajal otsustada Saaremaa hiigeltuulepargi loa algatamise. “MKM kui eelnõu korraldaja on teinud kõik endast oleneva, et Saare Wind Energy OÜ poolt esitatud meretuulepargi hoonestusloa menetlus saaks vabariigi valitsuses algatatud,” vastas toona MKM-i energeetika asekantsler Ando Leppiman ettevõttele.



Saare Wind Energy OÜ esitas MKM-ile hoonestusloa taotluse 2015. aasta aprillis. Taotluse menetlemine on praeguseks toimunud rohkem kui 2,5 aastat.



Saare Wind Energy OÜ plaanib rajada Saaremaa läänerannikust 10 kuni 27 kilomeetri kaugusele 1,7 miljardit maksva 100 tuulikuga meretuulepagi, mis kõikide lubade olemasolul saaks kõige varem tööd alustada 2022. aastal.



