Aasta isa: ma ei tea, mis minul teistmoodi on

Laupäev, 11. november 2017.



Eile toimus Kuressaare linnuse kapiitlisaalis pidulik aasta isa tunnustusüritus. Lümanda ja Kihelkonna kodutütred võtsid eeskujuliku isa vastu lauluga.



Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr pidas südamliku kõne ja kuulutas koos kolonelleitnant Gunnar Haviga tänavuseks Saare maakonna aasta isaks Avo Reimali. Teda olid sooja sõnaga toetamas ka poeg ja tööandja ning aasta isa kätt surus ka eelmine aasta isa Johan Heinmaa. Pidulikule osale ja õnnitlustele järgnes vabakava.



Avo Reimal tõdes tunnustusüritusel, et teda ja tema peret valdasid ühtaegu nii rõõmsad kui segased tunded. Ise ta end nii tähelepanuväärseks isikuks ei pea, keda tuleks esile tõsta.



„Tuleb aga välja, et teised peavad,“ sõnas Reimal. Küsimuse peale, milline üks õige aasta isa olema peaks, vastas Reimal, et järelikult nagu tema ja teised aasta isad, kui neid selleks valitud on.



„Lasteaia isadepäevapeol vaatasin teisi isasid ja ei mina saanud aru, mis minul siis teistmoodi on,“ sõnas mees.



Reimal kinnitas, et noorena ei osanud ta suurest perest unistada, aga elu on nii läinud. Esimesed lapsed sai ta varases nooruses ja teised kaks küpsemas eas, mil seljatagune oli rohkem kindlustatud.



Ise on ta pärit suurest perest, tal on kaks õde ja kaks venda. Nii et tunne, et majas elu keeb, ei ole tema jaoks võõras – see on alati nii olnud. Tema abikaasa on aga kasvanud üles vaid ühe venna kõrval.



