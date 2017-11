Uudised

Tõnija küla elanikest said äkki pori vangid

Laupäev, 11. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 11. november 2017. Tõnija küla elanik Leana Suurem oli õnnelik, et ta oma autoga paar meetrit eemal kasvava männi otsas ei lõpetanud. Foto: Valmar Voolaid Tõnija küla inimesed on justkui pori vangid, sest pärast vihmaste ilmade aegu hööveldamist oleks teel kui pudrukiht, mis rooli jõudsalt kraavi poole kisub.



Valjala lasteaia abiõpetaja Leana Suurem ütles, et sopased teeolud tekivad Tõnija-Veeriku lõigule alati pärast teehöövlit. Kõige enam morjendas naist asjaolu, et tööd võeti ette vihmase ilmaga, mille tulemuseks sai paks kiht libedat putru.



Kui Suurem neljapäeva õhtul töölt koju naasis, märkas ta, et teehöövel oli käinud. „Siis olin esimene või teine, kes pärast seda autoga peale läks. Oli veel päris okei sõita,“ möönis ta.



„Kui aga täna (eile – toim) tööle läksin, oli tee keskel kõrge vall, kõik eriti libe ja ettearvamatu. Ei tea, kas julgen täna sealtkaudu koju minnagi, aga kahjuks ei jää muud üle.“



Kui Valjalast Tõnijale on umbes kümme kilomeetrit, on Suuremi hinnangul seda jubedat lõiku ligemale neli–viis kilomeetrit. „Valjala-Laimjala maantee on nüüd õnneks mustkatte all. Männiku bussipeatuse juurest algav Tõnija-Veeriku lõik on kõige hullem,“ tunnistas ta.



Kõrgem auto päästis



Kui Suurem eile tööle sõitis, oli ta juba peaaegu asfaltteele jõudmas, kui ühtäkki hakkas auto vibama. Pärast 150–200 meetrit võitlust lõpetas ta aga vastassuuna vööndis kraavis. Õpetaja kutsus appi külamehe, kes samal ajal oma lapsi koolibussi peale viis.



„Mõtlesime, et ta proovib ise auto välja ajada, sest ma ei julgenud. Auto hirmsasti hüppas, aga tuli lõpuks välja,“ kirjeldas Suurem, lisades, et seekord läks hästi, aga eks hirmutas algul ära küll. „Õnneks on mul kõrgem masin, Hyundai Tucson, ja midagi hullu ei juhtunud.“



Naine pidas koolibussi kinni ja saatis oma lapsed sellega kooli, sest ei tahtnud, et nad tundi hiljaks jääksid. „Viisin auto kohe Valjalga autoteenindusse. Öeldi vaid, et sidur sai ilmselt pisut liiga,“ nentis ta, viidates sellele, et pärast kraavist pääsemist oli autos hirmus kärsahais.



Suuremi arvates peaksid spetsialistid arutama, mis selle lõiguga ette võtta, sest tee on kogu aeg pehme. Ka suvisel ajal läheb see pärast hööveldamist kohe uuesti auklikuks. „Mure ei ole ju ainult sopasel ajal, vaid ka talvel on Veeriku buss mitmel korral teelt ära vajunud,“ osutas Suurem.



Ka naastud ei aita



Väikese hilinemisega tööle jõudnud, kuulis naine kolleegi mehelt, et tee olnud väga jube. „Ta ütles ka, et ei oska hinnatagi eemalt – vaatad, et sopane, aga midagi nii hullu mees ei oodanud,“ edastas Suurem.



Ta rõhutas, et enne õnnetust liikus sel teel vaid kiirusega 40 km/h. „Ega kiiremini saanudki, sest auto hakkas ujuma nagu kala. Mul ei ole isegi talvel nii libe olnud kui nüüd,“ jäi naine nõutuks.



Kuna mullu rehve vahetama minnes tuli just samal päeval lumi maha, oli Suurem tänavu varasem ning naastrehvid on autol all. „Üllatusin. Olen eluaeg seda teed sõitnud ja nüüd on asi nii hull. Võibolla mõni meesterahvas oleks teele jäänud, aga siin sõidavadki ju kõik küla inimesed,“ tõi ta välja.



AS-i Eesti Teed Saaremaa piirkonna teemeister Jüri Lember tunnistas, et tema ei olnud tee hullust olukorrast teadlik. „Sel sügisel pole meieni kaebusi jõudnud. Enne kuulus see lõik Orissaare piirkonna alla ja seetõttu ma ei oska varasemate aastate kohta öelda,“ selgitas ta, lisades, et ka bussijuhid ei ole märkusi teinud.

AS-i Eesti Teed Saaremaa piirkonna teemeister Jüri Lember tunnistas, et tema ei olnud tee hullust olukorrast teadlik. „Sel sügisel pole meieni kaebusi jõudnud. Enne kuulus see lõik Orissaare piirkonna alla ja seetõttu ma ei oska varasemate aastate kohta öelda," selgitas ta, lisades, et ka bussijuhid ei ole märkusi teinud.

Siiski oli Lember teadlik, et sealkandis kipuvad augud kiiresti tekkima. Selle peale, miks kehva ilmaga oli tarvis lõiku hööveldama minna, vastas teemeister, et masin olevat enne vihma ära käinud.

