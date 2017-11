Uudised

Salmonelloosinakkusega pelmeenid jõudsid ka Kuressaarde

Laupäev, 11. november 2017.



Autor: MM Laupäev, 11. november 2017. Probleemsed pelmeenid. Veterinaar- ja toiduamet tuvastas Rimis pistelise kontrolli käigus pelmeenipakist „Pelmeenid sea-veiselihaga Rimi 400 g“ (parim enne 9.05.2018) salmonelloosinakkuse.



„Pelmeene müüsime kokku kolmekümnes Rimi kaupluses ning neid oli ka Kuressaare Rimides,“ ütles Rimi avalike suhete juht Katrin Bats, kelle sõnul müüdi kahtlasi pelmeene saarel ligikaudu kümmekond pakki.



„On väga kahetsusväärne, et salmonelloosinakkusega pelmeenid Rimi lettidele jõudsid,“ sõnas Katrin Bats. „Hetkel oleme tarnijaga pelmeenide müügi Rimides peatanud. Kõik, kes on ostnud Rimi pelmeene sea-veiselihaga, palume need lähimasse kauplusesse tuua ning toote eest makstakse raha tagasi,“ lisas Bats.

Toodet Rimidesse tarninud Dabas Produkt SIA lasi Lätis nimetatud partii pelmeene analüüsida ja eilseks saadi vastus, et salmonellat neis ei leitud. „Jätkame uurimist, et teha kindlaks, kuidas bakter Eestis müüdud pelmeenidesse sattus,“ lisas avalike suhete juht.



Katrin Bats märkis, et tegemist ei ole väga populaarse tootega – pelmeenide sortimendis olid Rimi pelmeenid sea-veiselihaga 18. kohal, moodustades eelmisel kuul 1,56% kogu pelmeenigrupi sortimendist.



„Salmonellabakterid on väga vastupidavad, need ei hävi kuivatatud ega külmutatud toiduainetes mitu kuud. Neid võib leiduda munatoodetes, lihas, piimas ning toidule võib salmonella edasi kanduda ka nakatunud inimeselt,“ sõnas perearst Eero Merilind.



„Salmonellabakterid on väga vastupidavad, need ei hävi kuivatatud ega külmutatud toiduainetes mitu kuud. Neid võib leiduda munatoodetes, lihas, piimas ning toidule võib salmonella edasi kanduda ka nakatunud inimeselt," sõnas perearst Eero Merilind.

„Õigel temperatuuril kuumutatud pelmeenides salmonella hävib ning inimesele mingit ohtu ei kujuta. Oluline on aga see, et pärast toidu töötlemist pestaks käsi – kui käsi ei pesta, on nakatumine tõenäoline. Samuti tuleks korralikult pesta toidu tegemisel vaja läinud nõusid, nuge-kahvleid."

