Uudised

Tänak: peame sõitma võimete tipul

Laupäev, 11. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 11. november 2017. Autoralli MM-sari lõpeb järgmisel nädalavahetusel Austraalias, kui oma viimase võistluse M-Spordi autos teevad Ott Tänak ja Martin Järveoja. Eestlased on kindlustanud MM-sarjas poodiumikoha, teise koha püüdmise nimel läheb võitluseks Hyundai piloodi Thierry Neuville’iga.



M-Spordi piloodid võistlevad Austraalia teedel siiski maailmameistritena – Walesi rallil kindlustati võistkondlik MM-tiitel.



“MM-tiitli võitnud tiimiga on hea Austraaliasse minna, aga raske töö pole veel lõppenud. Meil on endiselt šanss lõpetada MM-sari teisena ning anname endast parima, et lõpetada meeskonnaga kõrgustes,” sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.



169 punktiga kolmandat kohta hoidvat Tänakut lahutab teisest kohast 14 punkti. MM-tiitli kindlustas Walesi rallil Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier (215 punkti).



Austraalia ralli pole eestlase sõnul sugugi lihtne. “Kõik on teistsugune, isegi varjud metsas on teistsugused kui mujal. Peame sõitma oma võimete tipul, kui tahame head tulemust teha,” kinnitas ta.



Tänak lisas, et eestlased peavad olema algusest peale väga keskendunud. “Peame usaldama oma märkmeid ja hoidma gaasipedaali põhjas!”



MM M-Spordi piloodid võistlevad Austraalia teedel siiski maailmameistritena – Walesi rallil kindlustati võistkondlik MM-tiitel.“MM-tiitli võitnud tiimiga on hea Austraaliasse minna, aga raske töö pole veel lõppenud. Meil on endiselt šanss lõpetada MM-sari teisena ning anname endast parima, et lõpetada meeskonnaga kõrgustes,” sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.169 punktiga kolmandat kohta hoidvat Tänakut lahutab teisest kohast 14 punkti. MM-tiitli kindlustas Walesi rallil Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier (215 punkti).Austraalia ralli pole eestlase sõnul sugugi lihtne. “Kõik on teistsugune, isegi varjud metsas on teistsugused kui mujal. Peame sõitma oma võimete tipul, kui tahame head tulemust teha,” kinnitas ta.Tänak lisas, et eestlased peavad olema algusest peale väga keskendunud. “Peame usaldama oma märkmeid ja hoidma gaasipedaali põhjas!”MM

Veel artikleid samast teemast »