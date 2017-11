Uudised

Incap läheb töökätelt üle robootikale

Laupäev, 11. november 2017.



Hiljuti Rootsi äriauhindadel võidutsenud Saaremaa elektroonikaettevõte Incap on sel sügisel kaotanud seitsme inimese töökohad, mis olid seotud elektroonika käsitsi valmistamisega.



Nimelt kasutatakse Incapi Kuressaare tehases üha enam tipptasemel robootikat, mis vähendab vajadust lihtsama käsitöö järele.



Sellest tulenevalt on alustatud meeskonna osalist ümberformeerimist, kus käsitööga sisustatud töökohtade asemele tulevad masinate hooldamise ja juhtimisega tegelevad töökohad.



“Samas oleme viimaste kuude jooksul oma meeskonda täiendanud uute, kõrgema kvalifikatsiooniga töötajatega ning Incapil on jätkuvalt vajadus selliste spetsialistide järele,” märkis Incapi juht Otto Richard Pukk.



Eeltoodust tulenevalt on ettevõte pakkunud töötajatele võimalust end uute masinate käsitsemise või elektroonika testimise alal tööandja kulul harida ja järgmisele positsioonile liikuda, millega kaasneksid automaatika järelevalvega seotud ülesanded ja ka kõrgem töötasu.



“Kuna kõik toodetega käsitsi tegelevad töötajad ei ole soovinud seda ettepanekut vastu võtta, siis oleme teinud koostööd teiste tööstustega Saaremaal (nii elektroonika- kui ka toiduainetööstustega) ja leidnud lahkunud töötajatele võimalusi kandideerida tööle mõnda teise tööstusettevõttesse,” selgitas Pukk. “See, et meie tööstus on muutumas üha automatiseeritumaks, ei ole kellelegi üllatus,” lisas ta.



