Turismis valiti parimad

Laupäev, 11. november 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 11. november 2017. Parimaks turismiarendajaks valiti Kuressaare tänavapiknik, mille korraldaja on Terje Nepper. FOTO: Valmar Voolaid Juba üheksandat korda kuulutati kolmes kategoorias välja Saare maakonna turismi parimad. Tänavu otsustati välja anda ka eriauhind elutöö preemia näol.



MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi ütles, et kuu jooksul esitati kokku 17 kandidaati. Tänavuseks parimaks turismiedendajaks valiti Kuressaare tänavapiknik, turismiettevõtteks osutus Saaremaa Merispordi Selts ja turismiasjaliseks turismispetsialist Kristina Mägi. Erandkorras välja antud Saaremaa turismi elutöö preemia tunnustus otsustati anda Saaremaa Rally MTÜ-le.



Tänavapiknikut peetakse ainulaadseks algatuseks, mis on lühikese ajaga hoogu ja tuntust kogunud. Lisaks on see hooaega pikendav sündmus.



Kaks pikaaegset ürtust



Mis tunne oli aga ürituse korraldajal Terje Nepperil, kui ta teada sai, et otsus langetati tema korraldustiimile, sellele vastas naine, et eks ikka oli hea meel.

„See hullumeelne idee, mis 2008. aastal ühel välisreisil nähtu põhjal sündis, sai teoks viis aastat hiljem. Nüüd on üritust korraldatud neli aastat ning see on ka toimima läinud – nii saarlased kui turistid on selle omaks võtnud,”selgitas Nepper.



Seejuures kinnitas ta, et ega tiitlite pärast ju kunagi midagi tehta. „Pigem ikka selle mõttega, et elu kohapeal edendada ja edasi viia,” osutas korraldaja.

Merispordi seltsi sooviti tunnustada järjepideva vabatahtlikkuse printsiibil põhineva suurepärase töö ja seeläbi ka turismi edendamise eest Saaremaal. Seltsi suurimaks panuseks peetakse maakonna jaoks ühe olulisema turismi- ja spordisündmuse, Muhu väina 60. regati korraldamist.



Kristina Mägit peetakse aga naiseks, kes jõuab kõikjale, pakatab ideedest ning on üleüldse värvikas inimene.



Korduvalt parim



Ralli korraldajad on poole sajandi jooksul andnud panuse Saare maakonna turismisündmuste nimekirja. Seejuures on kõnealune sündmus esimene ettevõtmine, mis on üheksa aasta jooksul parima tiitliga pärjatud kahel korral.



„Kuna Saaremaa tähelepanuväärsed üritused on parimate äramärkimisel palju tähelepanu saanud, ent ei sobitu võib-olla päris hästi ettevõtte ega arendaja kategooriasse, otsustati järgmiseks aastaks konkursile juurde tekitada uus kategooria, mis on suunatud märkimisväärsete turismitegude või ürituste leidmiseks,”selgitas Mägi.



Žürii liikmed olid Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse aseesimees Terje Nepper, Saarte Koostöökogu tegevjuht Terje Aus, SA Saaremaa Arenduskeskuse arendus- ja turundusjuht Rainer Paenurk, MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup, Kuressaare linnavalitsuse koostööprojektide koordinaator Käthe Pihlak ja MTÜ Saaremaa Giidide Ühingu juhatuse liige Ulrike Mesi.



Parim turismiarendaja

Kuressaare tänavapiknik (võitja)

Kuressaare tänavafestival

MTÜ Saaremaa Võrkpall

Parim turismiettevõte

Saaremaa Merispordi Selts (võitja)

Saaremaa Rally MTÜ

Akriibia OÜ

Parim turismiasjaline

Kristina Mägi (võitja)

Asko Berens

