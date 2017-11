Uudised

Püüa muuseumisse jäämist ei välista

Laupäev, 11. november 2017.



Autor: Ardo Vahter Laupäev, 11. november 2017. Foto: Valmar Voolaid Neljapäeval kuulati Saaremaa Muuseumi sihtasutuse nõukogu poolt vestlusvoorus ära neli asutuse juhatuse liikme konkursil osalevat kandidaati. Asutuse senine juht Endel Püüa ametis jätkata ei soovinud.



Sihtasutuse nõukogu esimees Tiia Leppik kinnitas, et põhimõtteliselt on muuseumi uue juhi osas otsus tehtud ning juhatuse liikmeks saanud inimese nime ütleb nõukogu välja esmaspäeval.



Saaremaa Muuseumi pikaajaline direktor Endel Püüa (pildil) sihtasutuse juhatuse liikme konkursil ei osalenud, kuna näeb, et muuseumi juhtimisse on vaja värskeid mõtteid ja uusi tuuli.



“Mina olen muuseumi juhtinud pea 30 aastat. Tänapäeva elu läheb väga kiirete sammudega edasi ja noorel inimesel on lihtsam muudatustega kaasas käia,”tõdes Püüa.



Kulukaim turismiobjekt



“Nagu ma aru saan, on sihtasutuste loomise eesmärk see, et need üha rohkem ise ennast ära majandaksid ja kuidas sa teistmoodi majandad, kui pead arendama turundust ja korraldama üritusi, mis rahva kohale toob ja korraldama nii, et inimesed jätaksid sinna ka raha, mida saab kasutada muuseumi finantseerimisel,”arutles senine direktor.



Ta toonitas, et sihtasutus tulnuks siiski luua riigi ja Saaremaa ühendvalla vahel.

“Saaremaa Muuseumi näol on ikkagi tegemist maakonna kõige tähtsama ja samas kõige kulukama turismiobjektiga ja ma vähemalt loodan, et Saaremaa vald eraldab selle eelarvesse ka omapoolse iga-aastase toetussumma, nagu seda teeb ka kultuuriministeerium,” lisas Püüa.



Muuseumi direktori sõnul jätkab riik muuseumi eelarve finantseerimist praegu rohkem kui 400 000 euroga aastas, millest kaetakse peamiselt palgakulu ning ta leiab, et tulevikus peaks ühendvald panustama kas või sihtotstarbelise toetussummaga, näiteks iga-aastase investeeringutoetusega muuseumi objektide remontimisel ja kaasajastamisel.



Püüa lisas, et nii Kuressaare kindlus kui Mihkli talumuuseum nõuaksid igal aastal sadu tuhandeid, et hooned enam-vähem püsti seisaksid ja et neid ei oleks piinlik inimestele eksponeerida.



Omaenda tulevikuplaanide osas Püüa kindlat otsust teinud ei ole. “Arvan, et mu kogemused ja teadmised kuluksid vahest edaspidigi muuseumile ära ning paar aastat võiks ju veel siin kas või teadurina tööd teha, aga see sõltub kõik sellest, kuidas uus juht tulevikus otsustab,” lisas ta.



