Tagasi valitud Raido Liitmäe palk kerkis 2200 euroni

Reede, 10. november 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 10. november 2017. Kolmandat korda Muhu vallavanemaks valitud Raido Liitmäe sai 450 eurot palgalisa. Tema kõrval samuti Muhu vallavalitsuse liikmena jätkav Annika Auväärt. FOTO: Valmar Voolaid Muhu vallavolikogu valis eile ühehäälselt vallavanemaks tagasi Raido Liitmäe, kelle kuu töötasu tõstis 2200 euroni.



Raido Liitmäe oli ainus kandidaat vallavanema kohale. Tema poolt hääletasid kõik 13 volikogu liiget. Volikogu otsustas vallavanema palga tõsta seniselt 1750 eurolt 2200 euroni.



“Me arvasime, et vallavanem on oma palka väärt. Ta on väga hästi valda juhtinud ja teeb seda eeldatavasti edasi. Väärilisele mehele vääriline palk,” kommenteeris Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel.



Liitmäe asemel pääseb volikokku IRL-i nimekirjas valimistel 22 häält kogunud Erkki Noor. Volikogu kinnitas Raido Liitmäe ettepanekul Muhu vallavalitsuse neljaliikmelise koosseisu. Lisaks vallavanemale kuuluvad sinna Kalev Kütt, Triin Valk ja Annika Auväärt. Nemad olid ka eelmise vallavalitsuse koosseisus.



Kalev Kütile makstakse hüvitist 10 protsenti vallavanema palgast ehk 220 eurot kuus, Triin Valk ja Annika Auväärt saavad 15 eurot vallavalitsuse istungi kohta.



Volikogu valis rahanduskomisjoni esimeheks Mihkel Lingi ja aseesimeheks Jaan Kesküla. Arenduskomisjoni esimeheks valiti Jaan Kesküla, aseesimeheks Tarmo Jõeleht, hariduskomisjoni esimeheks Tiina Saar ja aseesimeheks Ain Saaremäel, kultuurikomisjoni esimeheks Meelis Mereäär ja aseesimeheks Aarne Jõgi, sotsiaalkomisjoni esimees on Aino Rummel ja aseesimees Ivi Tammeaid.



