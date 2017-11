Uudised

Laevalgusti läks leegiga põlema

Reede, 10. november 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 10. november 2017. Foto on illustratiivne. Endises Kärla vallamajas asuvas teeninduskeskuses läks sihtasutuse Lääne-Saare Hoolekanne töökabinetis eile ennelõunal leegiga põlema laevalgusti, ruumis viibinud kaks naistöötajat kannatada ei saanud.



Kell 11.41 saabus häirekeskusele teade, et Kärlal Pargi tänaval asuvas vallamajas lae all midagi põleb. Teataja sõnul kustutati põleng küll oma jõududega, kuid sooviti päästjate kohaletulekut veendumaks, et kõik sai tehtud korralikult.



Esimesena jõudis väljakutse peale kohale Kihelkonna päästekomando meeskond, kuid sündmusest alarmeeriti ka Kuressaare ja Orissaare päästekomandot. “Päästjad võtsid päevavalgusti alla ja kontrollisid lae üle ning rohkem põlengut ei olnud,” ütles Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais.



Teeninduskeskuse ruumis olnud SA Lääne-Saare Hoolekanne töötaja Kersti Etverki sõnul oli kõigepealt tunda juhtme kärsahaisu, kuid seejärel käis pauk ja laelambist lõi leegi välja. “Mõtlesime elektriku kutsuda, kuid enne jõudis leegi välja lüüa,” sõnas Etverk.



