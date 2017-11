Uudised

Autospordi liit: pole võimalik, et saarlased rallit ei korralda

Neljapäev, 09. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 09. november 2017. Tänavuse ralli võitjad Georg Gross ja Ott Tänak. Foto: Delfi Oktoobris sõlmisid Kuressaare linnapea Madis Kallas ja Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen koostöölepingu sooviga, et Saaremaa ralli traditsioon jääks kestma ka tulevikus. Eesti Autospordi Liidu juhtkonnas pani ohutule vilkuma seniste korraldajate teadaanne, et nemad Saaremaa ralliga jätkata ei plaani.



„Hetkel ühtegi kohtumist antud küsimuses toimunud ei ole, kuid seda on plaanis teha novembri teises pooles. Enne on raske midagi öelda, kuid kohalik omavalitsus on kindlalt valmis ralli jätkumise eest seisma,“ lausus Saaremaa vallavanem Madis Kallas.



Saaremaa rallit senine eestvedaja Toomas Sepp tõdes, et hea ralli korraldamine võtab aega ja ehkki üritust saab korraldada ka kuu ajaga, tekib küsimus, kas see on ikka ralli.



„Eks mõtetes ole meil uus ralli valmis mõeldud juba enne seda, kui vana alata jõudnud,“ lausus Sepp. Konkreetseid samme on korralduse osas varasematel aastatel tehtud juba vana aasta lõpus või uue alguses. See omakorda tähendab, et korraldaja leidmisega võib minna kiireks.



Eesti Autospordi Liit veel ülearu ei muretse ja usub, et korraldaja kindlasti leitakse. Seni huvilised endast siiski märku andnud ei ole.



„See on täiesti kindel, et huvilised tekivad. Projekti koostamise tähtaeg on alles detsembris, sinna on veel kuu aega. Pole võimalik, et saarlased rallit ei korralda, see ei ole loodusseadustega kooskõlas,“ sõnas Eesti Autospordi Liidu peasekretäri asetäitja Priit Pallo. „Hetkel ühtegi kohtumist antud küsimuses toimunud ei ole, kuid seda on plaanis teha novembri teises pooles. Enne on raske midagi öelda, kuid kohalik omavalitsus on kindlalt valmis ralli jätkumise eest seisma,“ lausus Saaremaa vallavanem Madis Kallas.Saaremaa rallit senine eestvedaja Toomas Sepp tõdes, et hea ralli korraldamine võtab aega ja ehkki üritust saab korraldada ka kuu ajaga, tekib küsimus, kas see on ikka ralli.„Eks mõtetes ole meil uus ralli valmis mõeldud juba enne seda, kui vana alata jõudnud,“ lausus Sepp. Konkreetseid samme on korralduse osas varasematel aastatel tehtud juba vana aasta lõpus või uue alguses. See omakorda tähendab, et korraldaja leidmisega võib minna kiireks.Eesti Autospordi Liit veel ülearu ei muretse ja usub, et korraldaja kindlasti leitakse. Seni huvilised endast siiski märku andnud ei ole.„See on täiesti kindel, et huvilised tekivad. Projekti koostamise tähtaeg on alles detsembris, sinna on veel kuu aega. Pole võimalik, et saarlased rallit ei korralda, see ei ole loodusseadustega kooskõlas,“ sõnas Eesti Autospordi Liidu peasekretäri asetäitja Priit Pallo.

Veel artikleid samast teemast »