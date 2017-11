Uudised

Hundijahi esimene nädal edukas vaid saarlastel

Neljapäev, 09. november 2017.



Autor: MM Neljapäev, 09. november 2017. Foto on illustratiivne. Jahimehed küttisid hundijahi esimese nädala jooksul ühe hundi. Jahihooaja esimeses etapis tohib Eestis lasta kokku 74 looma.



Novembri algusest veebruari lõpuni kestva jahihooaja esimene hunt, mille tabamist kajastas ka Meie Maa, kütitigi Saaremaal Koimla kandis, selgub keskkonnaameti statistikast. Väljaspool hooaega on eriloa alusel tänavu kütitud kolm hunti, neist kaks Raplamaal ja üks samuti saarel, kus tohib alanud hooaja jooksul kokku lasta viis isendit.



Sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi küttimislimiit kahes osas. Limiidi esimene osa määratakse jahihooaja alguseks ning teine hooaja jooksul vastavalt kogunenud teabele hundikarjade tegeliku arvu, leviku ja suuruse kohta ning limiidi esimese osa täitumusele.

