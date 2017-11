Uudised

Mõntu-Ventspilsi laevaliini kohta küsitakse Läti poole arvamust

Neljapäev, 09. november 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 09. november 2017. Kuressaare linnapea ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas saatis seoses Mõntu-Ventspilsi laevaliini võimaliku taasavamise uurimisega nii Riia kui Ventspilsi linnapeale ning nende sadamate juhtidele kirja.



Sellest teatas Kallas, et Aado Keskpaik ja Jüri Sakkeus külastavad 21. novembril Riiat ja 22. novembril Ventspilsi. “Kuna kohalik kogukond otsustas, et uurime, kas Riia-Ventspilsi laevaliini avamine oleks võimalik ja kas see ära tasuks, siis peame nüüd kompama, mida meie partnerid ehk teised linnad asjast arvavad,” ütles Kallas.



Veel Kuressaare linnavalitsuse ajal loodud initsiatiivgrupi liikme Jaanis Prii sõnul on Saarte Koostöökogu poolt tellitud uuringu eesmärk erinevate sadamate, omavalitsuste ja ka laevaettevõtete huvide kaardistamine.



