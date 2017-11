Uudised

Kuressaare avatakse Edugalerii

Kolmapäev, 08. november 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 08. november 2017. Kuressaares avatakse tuleval teisipäeval, 14. oktoobril Edugalerii, mille taga on Tallinna tn 1, endise Edu poe II korrusel tegutseva vabakontori meeskond.



Näitusel on välja pandud osa Armin Kõomägi liikuvast kunstikogust. Näha saab Eestis ja väljaspoolgi tugevat tunnustust leidnud nimesid, nagu Jaan Toomik, Mall Nukke ja Raoul Kurvitz.



Värskel nüüdiskunsti püsinäitusel saab lisaks nautida Maiu Moosese, Ronald Baumanni ja Rauno Thomas Mossi suureformaadilisi teoseid. Maale tutvustab Edukontori galerist Maria Evestus, soovijad saavad tutvuda ka ülejäänud Edukontoriga.



Kuressaare Edukontor on Saaremaa esimene vabakontor, mis avati mais 2017. Vabakontoris on 18 püsirentnikku, valdavalt vabakutselised ja väikeettevõtjad, kes jagavad tööruume, teevad koostööd ja promovad paindlikke töömeetodeid.



